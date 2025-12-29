中巴友誼破碎！巴拿馬運河紀念碑被拆除 北京震驚又跳腳

據當地媒體發布的影片顯示，一些華人社區成員目睹巴拿馬運河紀念碑被破壞，警方阻止他們前往瞭望台製止破壞行為。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在巴拿馬運河入口附近，一座紀念中國對跨洋航道所做貢獻的紀念碑於上週六晚間被當地政府下令拆除。此舉正值美國總統川普近幾個月來威脅要重新控制運河之際，川普聲稱北京對運河的運作擁有過大的影響力。

巴拿馬阿拉伊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除2004年建造的象徵兩國友誼的紀念碑，這一舉動令巴拿馬和中國的領導人感到意外和批評。

法新社報導，這座建於2004年的公園和紀念碑，位於美洲大橋（Bridge of the Americas）旁、俯瞰運河，象徵中巴兩國之間的友誼，已由阿萊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除。

市長辦公室在聲明中表示，這座俯瞰美洲大橋水道的紀念碑存在結構性損壞，構成「風險」。

但巴拿馬總統何塞·勞爾·穆利諾（Jose Raul Mulino）週日表示，「這種野蠻行為毫無任何正當理由」，並稱其為「不可原諒的非理性行為」。

中國駐巴拿馬大使徐學淵親自視察拆除現場後表示，這是「雙邊友誼的巨大痛點」，同時冒犯了約30萬名華裔巴拿馬人。

據當地媒體發布的影片顯示，一些華人社區成員目睹了這場破壞，但警方阻止他們前往瞭望台製止破壞行為。

中國大使館在X上發布的一段影片中呼籲對該事件進行「徹底調查」，並嚴厲制裁這些「非法、不當和破壞性行為。」

