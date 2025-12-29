AI需求加年底旺季效應 11月燈號增2分續呈黃紅燈

國發會今發布11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加2分，燈號續呈黃紅燈。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季效應，11月景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加2分，燈號續呈黃紅燈。國發會表示，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正轉呈上升，顯示國內經濟穩健成長。

國發會今發布11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加2分，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變。

展望明年，國發會表示，受惠全球雲端業者與主權AI基礎設施建置熱潮，以及AI需求加速朝應用端擴散，出口動能可望延續；投資方面，國內外科技大廠因應AI需求，持續擴增產能及研發量能，加上政府積極推動「AI新十大建設」，並促進五大信賴產業發展及中小微企業轉型升級，均有助推升投資動能。

消費方面，最低工資調升及企業獲利有利帶動薪資成長，加上政府推動所得稅及貨物稅惠民措施，並增加觀光、演唱會及體育賽事等內需預算，皆可望激勵消費。主要機構多預測明年我國經濟成長率可望逾3%。

不過國發會仍指出，國際貿易政策變化、AI投資熱潮風險、各國貨幣政策分歧以及地緣政治風險等變數仍須關注。

