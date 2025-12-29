集保eCounter手機版 今上線 提升股務申辦便利性

eCounter手機版服務，股務服務一機帶著走。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為順應行動數位潮流，提升投資人申辦股務事務的便利性，集保結算所規劃推出「eCounter手機版服務」，預計於12月29日正式上線。未來投資人除了透過電腦外，還可透過手機或平板，以行動自然人憑證或「集保e手掌握」APP申辦的臺網數位憑證登入，於每日7:00至24:00隨時隨地申辦開戶及變更基本資料等事項。

集保表示，eCounter股務事務e櫃台電腦版自5月19日上線以來，深受投資人及發行公司熱烈響應。截至12月25日，已有2071家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用，投資人透過eCounter線上申辦案件近3萬5000筆，其中以變更銀行帳號申請最為踴躍，占比逾七成。此服務大幅減少投資人親臨股務代理機構辦理的時間與交通成本，提供安全、便利的數位化服務體驗。

請繼續往下閱讀...

集保結算所董事長林丙輝表示，根據調查，高達94.9%的臺灣民眾習慣透過手機上網，手機版eCounter服務上線後，除回應投資人需求外，也進一步強化「股東e服務」生態系，讓股東無論身處何地，都能透過行動裝置完成股務事務申辦，並帶來更好的用戶體驗。

林丙輝強調，未來將持續擴充eCounter功能，規劃納入私人間讓受、繼承、贈與、設質、實體股票掛失等項目，期能全面滿足股東多元需求，攜手發行公司與股東共同邁向高效、安全、低碳的智慧股務新時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法