最後1週！7-8月統一發票6張大獎未領 開出商店看這裡

今年7-8月統一發票領獎期限只剩一週，千萬特別獎還有2張未領。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！今年7-8月期統一發票，領獎期限將於明年1月5日截止，只剩下最後一週，但截至目前為止，7-8月期統一發票1000萬元特別獎還有2張未領，包括：App Store訂閱費300元（雲端發票）、台南市龍崎區楠坑12-1號統一超商購買食品102元（電子發票證明聯）。

另外，7-8月期統一發票200萬元特獎也有3張未領，包括：App Store訂閱費220元、彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號統一超商購買食品132元、台南市歸仁區保大路3段258號茶の魔手購買飲料30元。至於7-8月期雲端發票專屬100萬元獎則有1張未領，為SONY網路服務費258元。

財政部呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

