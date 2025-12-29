AI助攻 房仲打造共享空間吸引7倍人潮

房仲業者運用AI技術、提供周邊老舊社區住戶一個共享空間，以及數位設備等，藉此提高來客量。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕面對小宅、少子化、高齡社會等社會議題，房仲業者運用AI技術、提供周邊老舊社區住戶一個共享空間，以及數位設備等，藉此提高來客量，相較一般房仲店頭大約可增加7倍的來客量。

信義房屋指出，選定內湖設立第一個實驗店，主要是區域內屋齡高的社區占多數、又有重劃區以及都更議題，尤其多數屋齡高的社區缺乏公共空間可使用，因此，周邊有一些社區住戶到實驗店舉辦都更說明會，甚至社區活動，另外，店頭也提供修繕工具可以出借。

AI生活顧問機器人放門口

信義房屋轉型辦公室協理張雅翕指出，目前內湖店設有AI生活顧問（類似實驗性數位機器人），能夠回覆居家服務、稅務以及買賣相關流程的基礎資訊。

而AI生活顧問將放置店門口，讓路過民眾可以不用透過房仲業務就能直接了解相關資訊，倘若有進一步的需求再由業務切入幫忙。

目前實驗店一年的試驗結果，除來客人數增加7倍、成交件數也較一般店頭增加1.5倍，且周邊社區住戶的認識率也能夠有效提升。

