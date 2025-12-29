文具也能變身廚下櫃？無印良品這款「隱藏好物」在台年銷近萬個

MUJI 2025年度文具用品類銷售排行第5名的 「聚丙烯檔案盒」被許多台灣消費者拿來當廚下櫃使用。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕誰說文具只能用在書桌上？MUJI無印良品公布2025年全年度台灣銷售排行榜，其中，一款看似平凡的文具收納盒，竟因其高度實用性與靈活用途，穩居文具用品類熱銷前五大商品，還被不少台灣消費者改造成「廚下櫃」，展現MUJI商品一貫的「一物多用」精神。

這款商品正是文具用品類排行第5名的 「聚丙烯檔案盒」。以耐用、防水的聚丙烯素材製成，原本設計用來收納文件或辦公用品，卻因為堅固耐用與統一尺寸設計，受到許多顧客青睞，不僅拿來收納文具，甚至搖身一變成為廚房流理台下的收納神器。MUJI也觀察到，越來越多用戶分享將該系列檔案盒延伸至浴室、廚房與儲藏空間使用，充分體現靈活整合、多場景應用的可能性。

請繼續往下閱讀...

此次MUJI 2025年度熱銷榜共統計超過6,000件商品，分為服飾配件、生活雜貨、美容保養與芬香用品、文具用品及食品五大類，並依全年銷售金額進行TOP5排序。文具用品類的冠軍則由「吊掛展示收納包」奪得，憑藉展示、保護與攜帶三合一功能，在應援文化風潮下銷量突破1萬個，展現文具市場正在朝向多功能與個人風格靠攏。

MUJI文具用品類 TOP5

第1名：吊掛展示收納包（390元）

隨著應援文化與角色收藏風潮持續擴大，兼具展示、保護、攜帶三合一功能的吊掛展示收納包迅速竄紅，這款吊掛展示收納包憑藉高度話題性與實用性，在社群平台掀起分享熱潮，2025年全年銷量突破1萬個，穩居文具用品類銷售冠軍。

第2名：尼龍網眼筆袋（船型，黑）（139元）

以輕巧耐用的尼龍網眼材質搭配高透視設計，讓內容物一目了然，成為學生與上班族日常整理收納的首選，兼顧機能性與簡約風格，2025年銷量突破3萬個，展現長銷實力。

第3名：壓克力展示盒（附門，大）（799元）

因應居家收納與展示需求提升，此款展示盒使用透明、不易刮傷的壓克力材質，簡約外型搭配防塵附門設計，全年銷量逾5千個，成為兼顧美感與實用的熱門選擇。

第4名：透明管自動筆（0.5mm）（30元）

採用堅固耐用的聚碳酸酯筆軸，透明設計可清楚掌握筆芯使用狀況，是許多消費者長期回購的經典款，2025年銷量突破10萬支，穩坐書寫工具的人氣王。

第5名：聚丙烯檔案盒（標準型，25公分）（469元）

使用耐用、防水的聚丙烯素材製成，不僅能收納文件，更被許多顧客延伸運用為流理台下的「廚下櫃」，展現一物多用的高度彈性。搭配MUJI獨有的「統一吋法」設計，可依需求自由擴充組合，2025年全年銷售近1萬個，成功打破文具與生活收納的界線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法