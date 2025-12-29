台股續創史上新高 台新主動式ETF12/30掛牌

據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬；台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A），預計12月30日掛牌上市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新投信今天舉行記者會，看好台股元月行情。台新投信表示，由於AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊，據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A），預計12月30日掛牌上市，迎長多行情。

2025年只剩兩個交易日就要結束，台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲254.87點，以28810.89點作收，漲幅0.89％，盤中與收盤雙雙創史上新高；其中，台積電 （2330）收盤價達1530 元，同步刷下歷史新天價。

展望投資市場，台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α（超額報酬），主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年（2018-2024年）成長超過10倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。

「台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明」，魏永祥指出，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。

台新投信強調，獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）囊括一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

