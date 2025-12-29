Instagram年末彩蛋上線！輸入「這些字」解鎖跨年特效

只要在便利貼與限時動態留言輸入「新年關鍵字」，就能喚出驚喜彩蛋。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕年末倒數之際，Instagram端出一波跨年限定彩蛋與實用新功能，從輸入關鍵字就能觸發的閃亮特效，到協助用戶整理年度回憶的影片工具包，讓跨年不單是倒數，也成為回顧一年、迎接2026的重要儀式。

首先，Instagram把年末驚喜藏進日常互動裡。只要在「便利貼」或限時動態留言輸入「新年關鍵字」，例如Happy New Year、新年快樂，或特定新年相關emoji，就能即刻解鎖期間限定的跨年視覺特效，讓原本單純的文字祝福瞬間變成派對感十足的動態畫面。

此外，迎接新年的氛圍也延伸到音樂互動，只要在便利貼分享Instagram音樂庫中的Katy Perry〈Firework〉、Mariah Carey〈Auld Lang Syne〉或 ABBA〈Happy New Year〉等經典曲目，播放時同樣會啟動專屬的跨年彩蛋效果，為祝賀增添更多儀式感。

在回顧功能上，Instagram亦推出多項年末限定工具。用戶只要打開限時動態，點選「輪到你了」年末範本，就能快速把手機相簿中累積一整年的照片與片段，整理成風格一致的限動內容，搭配限定字體與視覺設計，彷彿一張精心排版的數位賀卡；此外，還能進一步使用Instagram Edits跨年影片工具包，將日常笑點、旅行片段與暖心瞬間剪輯成專屬的年度精華影片。

同時，Instagram也正式推出全新「一鍵轉發限時動態」功能，讓分享變得更即時。無論是追星族想快速轉發偶像的限動，或是在聚會、節慶活動中分享朋友的精彩瞬間，都不必再逐一標記即可完成轉發。若不希望內容被他人轉發，也可在「分享和重複使用」設定中關閉「將限時動態分享到限時動態」，或直接將帳號設為私密帳號。

