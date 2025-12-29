兆豐投信董事長帶隊 走入長照中心傳遞溫暖關懷

兆豐投信持續以實際行動落實企業社會責任，日前由兆豐投信董事長陳佩君（左3）帶隊，前往位於苗栗縣頭份市的老人長期照顧中心，陪伴長者共度充滿歡笑與溫度的美好時光。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕在歲末溫馨的節日氛圍中，兆豐投信持續以實際行動落實企業社會責任，日前由兆豐投信董事長陳佩君帶隊，前往位於苗栗縣頭份市的老人長期照顧中心，透過互動遊戲與歌唱活動，走進長者生活，陪伴長者共度充滿歡笑與溫度的美好時光。

兆豐投信董事長陳佩君表示，長者照護是社會中不可忽視的重要一環，企業除了追求穩健經營與專業表現，更應主動承擔社會責任，將關懷延伸至弱勢與需要被照顧的族群。此次前往的長照中心，長期提供專業護理與完善照護設施，致力於打造安心、溫暖的生活環境，讓長者能夠在熟悉與尊重中安度日常。

當天的活動現場氣氛溫馨熱絡，為了讓長輩能自在的互動，兆豐投信員工與機構人員攜手設計多項適合長者參與的節目，包括輕鬆的團康競賽、演唱長輩熟悉的歌曲，讓長者在音樂與笑聲中自然交流、開懷參與。過程中不僅拉近彼此距離，也讓關懷不再只是形式，而是真實的陪伴。

兆豐投信表示，真正的企業社會責任，不只是一次性的活動，而是長期投入、持續實踐的承諾。未來將持續結合企業資源與同仁力量，透過更多貼近人心的行動，傳遞溫暖，為社會注入正向力量，攜手共創更加包容、溫暖的生活環境。

