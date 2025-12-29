外送專法疊單爭議：學者籲採取折衷方案落實共享經濟

外送專法讓疊單效益消失。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕國民黨立法院黨團日前開記者會，接受台灣外送產業權益促進聯盟拜會，預計本週將啟動朝野協商，國民黨籍立委王育敏也在臉書發文重申針對關鍵條文「每筆訂單」的修正動議，新增「每筆訂單僅能有一組取送餐地點」的規範，確保外送員每筆訂單都能獨立計算基本報酬。

本週外送專法將協商 「每筆訂單」爭議仍未解

針對該條文Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）日前訪台時直言，依據該條文，平台將沒有疊單的誘因，外送效率會降低，消費者每筆訂單可能要多付出約20元。日前UberEats台灣總經理李佳穎向用戶發信，預告因應專法將會改變平台營運模式，針對外送員、消費者、店家可能都將會帶來改變。

工會訴求「平台敢收兩份錢 外送員就該拿兩份薪」

目前外送專法明定每筆訂單報酬不得低於最低工資時薪1.25倍及新台幣45元，針對疊單爭議，工會在臉書上表示杜絕+24、+12甚至+1元的訂單，要求單獨立計算。

學者：未來平台無經濟誘因疊單

對此，中華經濟研究院第三研究所研究員王素彎認為，專法需要評估平台經濟運作的基礎邏輯，目前專法要求「單單等值」，每筆訂單僅能有一組取送餐地點，同時要求每筆訂單皆有基本費45元且獨立計算，套用現況下的疊單將出現「同一期間，重複計酬」平台將喪失效率紅利，自然沒有經濟誘因疊單。

應採取折衷方案 尋求產業平衡

王素彎指出外送工會認為外送服務的本質是「按件計酬」，而非時薪制，而目前專法以時薪制為報酬基礎，同時「每筆訂單」定義又須按件計酬，因此才會出現「重複計酬」的情況，而關鍵核心仍在平台與外送員對於效率紅利該如何分配，並無共識，就此王素彎呼籲平台和外送員雙方應採取折衷方案。不應一刀切地將疊單的利益全然歸屬一方，王素彎強調平台透過科技創造效率紅利，在分配上自然要回饋給消費者、商家、外送員，才是真正的共享經濟，讓利害關係人都可以共享順紅利，如果無法讓效率紅利在平台、外送員與消費者間進行更合理的再分配，消費者最終也須為重複計酬的成本買單，勢必會形成產業萎縮的困境。

