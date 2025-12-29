台灣人最愛這一件！MUJI揭：年狂賣破70萬件、售價不到200元

男女天竺圓領短袖T恤以199元親民價格，拿下MUJI台灣2025服飾類第一名。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣消費者最愛的日常單品是什麼？答案是1件不到200元的基本款T恤。深受台灣民眾喜愛的日本MUJI無印良品，公布台灣2025年全年度銷售排行榜，其中「男女天竺圓領短袖T恤」以199元親民價格、全年銷量突破70萬件，拿下服飾類第1名，成為今年台灣人衣櫥裡出現率最高的單品。

MUJI 無印良品表示，本次排行榜彙整全台門市與通路、從超過6000支商品中，依年度銷售金額統計，分為「服飾配件、生活雜貨、美容保養與芳香用品、文具用品、食品」五大類別，各取前五名。從榜單可明顯看出，2025年受到整體氣溫偏高影響，短袖服飾、涼感材質商品，以及補水、降溫相關生活小物表現格外亮眼，成為消費者因應高溫的日常必需品。

服飾配件類 TOP 5（依2025年銷售金額）

第1名：男女天竺圓領短袖T恤（199元）

以「價格平實、每日必備」為核心定位，採用透氣清爽、親膚材質製成，成為一年四季都能穿的基本款。2025年全系列銷量突破70萬件，穩坐年度最熱銷寶座。

第2名：女天竺法式袖T恤（199元）

簡約的法式袖設計兼顧修飾效果與舒適度，成功吸引女性族群青睞，全年銷量突破20萬件，展現「好搭又好穿」的高回購力。

第3名：撥水加工舒適休閒鞋（890元）

依多數人足型設計支撐足弓的鞋墊，搭配撥水鞋面材質，即使突遇雨天也能輕鬆應對，全年銷量近4萬雙，成為機能與日常兼具的代表鞋款。

第4名：男水洗平織布舒適短褲（499元）

採用常見於襯衫的柔軟布料，輕薄透氣，適合高溫氣候，2025年銷量突破4萬件，是男性夏季日常穿搭的固定班底。

第5名：男涼感寬版短袖T恤（690元）

以觸感涼爽的素材設計，符合台灣氣候需求，全年銷量超過3萬件，顯示涼感服飾在高溫環境下已成為不可或缺的日常選項。

