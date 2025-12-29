家樂福改什麼名字 統一董事長羅智先這麼說

統一（1216）集團日前宣布家樂福確定改名字，統一集團董事長羅智先（右）今天表示，內部已選定幾個名字，元旦以後就會開始請相關人員開始來票選。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團日前宣布家樂福確定改名字，統一集團董事長羅智先今天表示，內部已選定幾個名字，元旦以後就會開始請相關人員開始來票選。

統一集團併購家樂福（家福公司）後，子公司家福公司經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於明年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

羅智先說，平良心講，家樂福這個名字是天花板級的名字，真的不太容易找到比它更好的名字。

所以在過去的時間裡面，我們覺得這個社會真的很聰明的，至少跟我們一樣聰明，「大概我們能想到的字都已經被先登記了，所以最後還是整理起來，能夠選擇的不多。」

元旦以後就會開始請我們相關人員來正式的票選。

他並指出，終止家樂福品牌授權權利金是一個事實，但它不是我們主要決策之一，真正的決策是，零售業是一個非常地緣性的一個事業。

也就是說，今天假設你還要持續用原來的名字的話，很多事情必須要事先經過對方的核準，你才能夠去做，這個是有道理的，因為品牌是一個資產，家樂福必須維護品牌的資產。

但是很現實的一件事情就是說，這麼相隔萬里，你對於我所提出來的事情到底是什麼？能夠瞭解多少，你要同意還是不同意？「這中間的溝通成本可能比權利金來得更可觀」，這是我們最後討論過要放棄這個名字的最主要原因。

