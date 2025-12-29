他在佛壇底下驚見1195萬元鉅款 1年後「天降財富」卻秒變噩夢超崩潰

日媒以真實案例揭示，「究竟是誰的財產」若保持曖昧，可能引發意想不到的麻煩與負擔。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名46歲上班族在整理母親過世後的老家時，驚見佛壇地板下藏著的現金6000萬日圓（約新台幣1195萬元），他當時覺得是意外驚喜中了大獎，卻沒想到一年後，原本以為的「天降財富」瞬間變成沉重負擔，讓他哭喊不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在東京一家電信公司上班的石田雄介（化名）回憶，數年前他在整理鄉下的老家時，掀開佛壇下的榻榻米，發現一個隱藏的防火金庫，裡面裝滿紙袋裝的1萬日圓鈔票，這筆現金並沒有出現在祖母或母親的財產記錄中，他心想，這很可能是父親生前留下的。

父親15年前已過世，當時的遺產稅也已申報完畢。石田以為這筆錢只是偶然發現的「私房錢」，便沒有進行任何申報，家人也認為可能是父親生前藏起來的，母親遺產亦未計入。

石田表示，他將部分現金用於房屋修繕、換車，其餘存入普通存款作生活費。但1年後，他收到稅務單位寄來的信，指出這筆錢屬於母親生前管理的財產，由於未申報繼承資產，需要補繳額外稅款。由於加計無申告加算稅和延滯稅，他最終需要支付高達1800萬日圓（約新台幣359萬元）。

石田坦言，他原本以為只是「私房錢」，沒想到竟被列為課稅對象，他只能很不情願地取消了定期存款，並說「查了之後，我感覺已經無法挽回，只能忍痛解約定期存款，利用三年分期制度支付追繳稅款。」他也提醒，現金、貴金屬或虛擬貨幣等無名義記錄的資產，是稅務單位的重點調查對象。「不知道」在相續中往往無法成立，而對「究竟是誰的財產」若保持曖昧，可能引發意想不到的麻煩與負擔。

