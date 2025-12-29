為了多領退休年金！72歲阿公「選擇延後領」後悔了 淚揭慘痛代價

日媒以真實案例揭示，在規劃退休與年金策略時，除了資產管理，健康狀況同樣是無法忽視的關鍵因素。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休年金是多數人老後生活的重要支柱，選擇「延後領取」可以增加每月的年金金額，被視為確保未來生活安心的關鍵方式。然而，這對日本一名為了年金延後請領、硬撐到70歲才退休的日本男子而言，這場看似聰明的財務規劃，最後卻只留下滿手存摺與難以承受的悔恨。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年72歲的男子山崎勝人（化名），60歲退休後選擇繼續留任，在公司一路工作到接近70歲。他與妻子討論後，決定將原本65歲就能開始請領的年金，延後到70歲再領，以換取終身42%的增額，目標是每月能領取30萬日圓（約新台幣6萬元）。對夫妻倆而言，這是一個能讓晚年生活更寬裕的關鍵決定。

在子女早已獨立的情況下，山崎夫妻相信，只要再忍耐幾年，等年金到手後，就能安心旅行、享受人生，甚至還能多給孫子一些零用錢，他回憶當時說「我們努力工作到70歲，然後用增加的退休年金去旅行，還能給孫子孫女們一些零用錢，延後領取年金能讓我們過上更舒適的生活。」延後請領年金，在他們眼中，是一筆怎麼算都「划算」的交易，然而，命運並未照著計畫前進。

就在山崎即將迎來70歲之際，妻子開始出現異狀。原本鮮少外出的她，健忘情況逐漸加重，身體狀況也亮起警訊。68歲那年，她因身體不適就醫，經檢查後被確診為胰臟癌末期。即便全力治療，仍在70歲前病逝，夫妻倆原本期待的旅行與退休生活，戛然而止。

不久後，山崎迎來年金的首次請領日，存摺上清楚印著30萬日圓，正是夫妻多年忍耐換來的成果。但站在ATM前，他卻無法感到一絲喜悅，只能緊握存摺，在無人的角落落淚，他淚水湧上心頭懊悔地說「如果當初不要那麼執著年金金額，早點退休，也許還能一起出門走走。」

專家指出，日本的年金延後請領制度確實具有吸引力，每延後一個月請領，年金金額就增加0.7%，終身有效。但這套制度的前提，建立在「能活到、且健康活到」一定年齡之上。日本厚生勞動省資料顯示，日本人平均壽命雖高居全球前段，但健康壽命卻明顯較短，兩者之間存在超過10年的落差。

專家提醒，若只從數字計算年金「多領多少」，卻忽略健康風險與不可預測的人生變數，反而可能讓原本追求的安穩晚年，變成難以承受的代價。

這起案例也凸顯，在規劃退休與年金策略時，除了資產管理，健康狀況同樣是無法忽視的關鍵因素，對許多人而言，真正重要的，或許不是帳面上多出的那筆年金，而是是否還來得及，與重要的人一起好好生活。

