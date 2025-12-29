上班族自卑感排行榜出爐 !「能力不如人」只排第2 、第1名竟是「這件事」

上班族的自卑排行榜出爐，第一名竟是「這件事」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕上班族什麼時候最容易感到自卑？日本調查給出了出乎不少人意料的答案。根據三重縣鈴鹿市企業 BizHits 針對社會人士進行的調查結果，「工作能力不如他人」僅排名第二，真正奪下第一名的，並不是職場表現，而是「感受到經濟實力的差距」。

調查指出，最多受訪者在感到自己經濟條件不如人時，會產生強烈的自卑感，佔比達 28.0%。其次，覺得自己的工作能力比不上別人，以20.0%、排名第2，緊接著是職涯發展的差距、無法建立人際關係及對外貿缺乏自信等，分別佔據第3-5名。

請繼續往下閱讀...

據報導，部分受訪者提到，和對方聊天時聽到對方能輕鬆出國旅行，便明顯感覺到對方「手頭寬裕」；也有人表示，在社群媒體或網路上看到收入顯然高於自己的人時，內心很容易產生落差。僅次在後的，是對於工作能力比不上別人的自卑感，這顯示金錢與生活餘裕帶來的比較感受，對心理層面影響，甚至超過專業能力本身。

另外，排名第三到第五名依序為「感受到職涯發展的差距」、約16.6%，「無法順利建立人際關係」、約14.4%，以及「對外表缺乏自信」、約13.8%。整體來看，自卑感不只來自工作表現，而是涵蓋收入、未來發展、人際互動與自我形象等多個層面。

至於「最容易讓人產生自卑感的對象」，最多人指向「朋友」、約16.4%，其次是「職場同事」、約11.8%、「工作能力強的人」、約9.4%與「同世代的人」、約9.0%。

也有人坦言，自己常對同學或同齡人產生比較心理，因此刻意少看社群媒體；或是在面對被評價為比自己優秀的年輕同事時，特別容易感到壓力。值得注意的是，當被問到「自卑感是否曾轉化為成長動力」時，有 38.6% 的受訪者回答「有過這樣的經驗」，高於回答「沒有」的 21.2%。

BizHits 表示，部分人在感到自卑時，會選擇努力追趕他人，或重新尋找屬於自己的優點，這也讓自卑感在某些情況下，反而成為促進成長的契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法