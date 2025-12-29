金銀大怒神來了！白銀飆逾83美元天價摜殺逾11％ 黃金跌破4500美元關口

金銀大怒神來了！白銀飆83.987美元天價下殺逾11%，黃金摜破4500美元關口。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受聯準會（Fed）降息預期和地緣政治緊張局勢刺激避險需求的提振，貴金屬今年來漲勢凌厲，白銀以逾150%的漲幅居冠，不過，在瘋漲創高後，金銀今遇上大怒神，白銀週一每盎司一度飆抵83.987美元，大漲逾6%，隨後急跌暴跌逾5%，日內振幅逾11%，不僅白銀上沖下洗，黃金也一度跌60美元，摜破4500美元關口。

華爾街見聞報導，貴金屬市場在創下歷史新高後回吐漲幅，這一突如其來的回調發生在史無前例的年末漲勢之後。

週一亞市早盤，現貨白銀一度大漲6%，直接突破80美元關口，衝抵83.987美元新天價，然後在賣單砍出，價格直線下殺，一度回測74.9435美元，跌達5.32%，急殺又見買盤，截至台北時間11點36分，報80.647美元，漲1.88%。

而現貨黃金也跟著上沖下洗，今天每盎司一度來到4546.46美元，上漲13.83美元，不過，跟隨白銀一起跳水，跌破4500美元關卡，回測4472.18美元，從日內高點下殺74.28美元，亦較前1交易日下跌60.45美元，截至台北時間，11點37分，報4516.17美元，跌16.46美元。

這輪技術性回檔並未改變貴金屬的長​​期趨勢。黃金今年累計上漲約70%，白銀漲幅超過150%，兩者皆可望創下自1979年以來最佳年度表現。白銀的漲勢甚至超過黃金，今年漲幅超過1倍。

值得一提的是，除聯準會降息預期和央行購金等傳統利好邏輯外，市場正在定價一種新的敘事"商品控制權"。高盛認為，金屬不僅是周期性資產，更是戰略資產。這種定位轉變反映出地緣政治和供應鏈安全因素在大宗商品定價中的權重上升。

貴金屬今年的回報率實際上已跑贏標普500指數，這一表現吸引了擔憂科技股估值的資金流入。部分投資人將貴金屬視為對沖"AI泡沫"風險的終極工具，推動資金從股市轉移到商品市場。

