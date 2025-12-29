告別70年沉寂！美國重啟石墨開採 劍指中國電池霸權

為擺脫對中國供應鏈的依賴，美國睽違70年重啟本土石墨開採。圖為泰坦礦業（Titan Mining）營運副總裁羅特（Joel Rheault）於紐約州礦場展示含有石墨成分的岩石樣本，該公司目標於2028年量產。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期以來，從鉛筆到核反應爐都不可或缺的「石墨」，因中國出口價格低廉，導致美國本土開採業已停擺近70年。然而，隨著美中地緣政治緊張加劇，以及電動車鋰離子電池需求爆發，美國正積極尋求擺脫對中國「紅色供應鏈」的依賴。《美聯社》報導，美國正重啟國內石墨開採計畫，紐約州礦商更喊出2028年商業量產，目標填補全美一半的天然石墨需求。

自1950年代以來，美國境內幾乎沒有活躍的石墨礦場。但隨著美中貿易戰持續，加上中國近期曾對石墨實施出口管制，供應鏈安全成為華府當務之急。位於紐約州的泰坦礦業（Titan Mining Corp.）看準這波「去中化」趨勢，計畫在距離加拿大邊境約40公里的森林深處開採石墨。

泰坦礦業執行長阿迪亞尼（Rita Adiani）直言：「我們相信這裡有真正的機會，因為你現在無法將中國視為可靠的供應鏈夥伴。」該公司已從現有鋅礦場中發現石墨礦藏，目標在2028年實現商業銷售，主要供應高科技、工業及軍事用途，包括工廠耐熱塗層、電網蓄電池負極（Anodes）及軍用車輛潤滑劑。

鎖定電池負極材料 拚全美50%產量

石墨具備優異導電與耐高溫特性，被美國能源部與內政部列為「關鍵礦物。隨著全球電動車與電池需求激增，無論是天然石墨或純度較高的人造石墨，需求量預計將在未來10年內飆升。

目前，中國在天然與人造石墨供應上均佔據主導地位。為扭轉劣勢，美國政府近期透過快速審批與資金挹注全力扶植本土業者。泰坦礦業透露，美國進出口銀行（Export-Import Bank）正考慮提供高達1.2億美元（約新台幣39億元）的建設貸款，並已承諾提供550萬美元（約新台幣1.8億元）進行可行性研究。該公司預計未來每年可生產4萬公噸石墨精礦，約佔目前美國天然石墨需求量的一半。

全美多點開花 建立自主供應鏈

除紐約州外，阿拉巴馬州、蒙大拿州與阿拉斯加州也有活躍的石墨開發項目。其中，阿拉斯加的「Graphite One」項目被認為擁有全美最大的大鱗片石墨礦藏。該公司執行長休斯頓（Anthony Huston）強調：「當我們坐擁世界上最大的石墨礦藏之一時，沒有理由需要依賴中國。」

密西根大學永續系統中心聯席主任基奧利安（Gregory Keoleian）指出，建立本土供應鏈勢在必行，「當你自己擁有可開發資源時，絕不會希望完全依賴其他國家。」

報導分析指出，儘管川普政府與中國國家主席習近平曾在今年10月的南韓亞太經合會（APEC）期間會晤，讓緊張局勢稍緩，但美國推動關鍵礦物自主化的戰略方向已不可逆轉。

