IBM的前執行長葛斯納逝世 享壽83歲

前IBM執行長暨董事長葛斯納（Louis Gerstner）於本月27日去世，享壽83歲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，前IBM執行長暨董事長葛斯納（Louis Gerstner）於本月27日去世，享壽83歲。

IBM現任董事長兼執行長克里希納（Arvind Krishna）於週日（28日）在發給員工的郵件中宣布葛斯納去世消息，但未透露死因。

克里希納在信中指出，「葛斯納加入IBM時，公司前景非常不明朗。他的領導改變了IBM，不是回顧過去，而是專注於客戶未來的需求」。

報導指出，葛斯納於1993年4月從煙草公司RJR Nabisco轉任IBM，成為IBM首位外部CEO。任職九年間，葛斯納成功扭轉了IBM頹勢，將業務重心轉向企業服務，改革公司文化，並通過削減開支、出售資產和回購股票，使IBM重獲生機。

葛斯納於2002年卸任IBM執行長，當時IBM股價較他上任時上漲了約800%。卸任後，葛斯納轉任凱雷集團董事長，直到2008年退休。

葛斯納也是《誰說大象不能跳舞（Who Says Elephants Can't Dance）》的作者，以及《重新發明教育：美國公立學校的創業精神（Reinventing Education: Entrepreneurship in America's Public Schools）》的共同作者。他還曾擔任多家知名公司的董事，包括百時美施貴寶（Bristol-Myers）、紐約時報（New York Times）、美國運通（American Express）、AT&T 以及卡特彼勒（Caterpillar, CAT.N）等。

葛斯納也熱衷於公共教育，曾在IBM推動一項計畫，將公司技術引入學校。葛斯納於1989年成立了格斯納慈善基金會（Gerstner Philanthropies），支持生物醫學研究、環境和教育項目，以及紐約市、波士頓和佛羅里達州棕櫚灘郡的社會服務。

