2025科技焦點大老揭曉 ! 不是馬斯克 彭博點名 :「這位」81歲老人才是核心

美媒指出，2025年科技新聞的主角不是馬斯克，而是81歲的艾里森。

〔財經頻道／綜合報導〕如果要選出2025年最具話題性的科技巨頭，答案不是特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），而是甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）。《彭博》指出，現年81歲的艾里森，幾乎出現在今年所有「關鍵」商業敘事中，從人工智慧的狂熱浪潮到震撼好萊塢的巨型併購案，都能看到他的身影。

今年初時，外界普遍認為，與白宮關係密切的億萬富豪，幾乎已篤定成為2025年最受矚目的科技人物。但在動盪且戲劇化的12個月過後，艾里森以合理地姿態取代馬斯克，成為這一年真正的主角。

據報導，甲骨文甚至捲入一項高度政治化的計畫，擬入股TikTok，作為協助川普「拯救」這款短影音平台的方案之一。艾里森的身價也隨著甲骨文的股價變化劇烈起伏，成了這個高度波動年代的即時體溫計。

《彭博》指出，故事要從今年初橫空出世的星際之門（Stargate）說起，這或許是所有資料中心計畫中最雄心勃勃的一個。

1月21日，川普就職典禮的第二天，與艾里森、OpenAI執行長奧特曼，以及軟銀集團首席執行官孫正義一同出現在白宮，宣布了一項耗資5000億美元（約新台幣15.6兆元）的人工智慧基礎設施建設計劃，並宣稱將創造10萬個就業機會。當天溢美之詞滿天飛，也有不少質疑者認為，這樣的金額更像是願景，而非已拍板的投資。

不過，甲骨文隨後展開的AI資料中心擴建，速度超出部分市場預期。這波史無前例的投資，甚至讓該公司現金流自1990年代初期以來首度轉為負值。諷刺的是，這位15年前曾對雲端運算浪潮持觀望態度的科技大老，如今卻成了AI世界裡最激進的押注者之一。

到了夏天，甲骨文與OpenAI 簽下約3000億美元（約新台幣9.4兆元）的算力租賃合約，一舉躍升為甲骨文最大客戶。進入9月，甲骨文揭露與其OpenAI業務的全部規模，市場為之瘋狂，艾里森身價單日暴增890億美元（約新台幣2.7兆元），創下彭博億萬富豪指數史上最大單日增幅、並一度超越 Musk，登上全球首富寶座。

艾里森迅速增長的財富，與他兒子大衛艾里森成為好萊塢大亨的夢想完美契合。 8月，大衛艾里森旗下的天空之舞媒體公司（Skydance）最終完成了對派拉蒙影業的收購，這筆收購主要由艾里森出資。但，這次嘗試最終失敗，因為華納選擇接受Netflix的方案。

儘管當時市場質疑，天空之舞是否能兌現股權承諾，艾里森則直接出招，親自擔保高達404億美元（約新台幣1.2兆元）的融資。近期，隨著甲骨文股價回落，艾里森身價再度縮水。目前，他以接近2500億美元（約新台幣7.8兆元）的淨資產，排名全球第五富豪，理論上足以多次覆蓋這筆擔保，但因為其財富高度集中於甲骨文股票，若真的需要動用全額現金，是否必須賣股或再質押股份，仍存在不確定性。

《彭博》指出，在2025年以前，艾里森大多把錢花在收藏「戰利品」上，包括飛機、遊艇、馬里布豪宅，以及夏威夷拉奈島的大部分土地，也偶爾投資子女的電影作品。如今，他的財富命運卻緊緊綁在競爭激烈的AI市場，以及一間由兒子領軍、仍背負龐大債務、前景未完全驗證的媒體公司身上。

