戰爭導致經濟瀕臨崩潰 俄官員警告：明年恐出現銀行業危機

俄羅斯官員警告，俄羅斯經濟前景只會進一步惡化，明年恐出現銀行業危機。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著莫斯科對烏克蘭發動的戰爭即將滿4年，俄羅斯的金融體系正面臨愈來愈大的壓力，經濟學家表示，由於克里姆林宮已耗盡大部份現金和用於戰爭支出激增的借款，俄羅斯的地位比以往任何時刻都更虛弱，俄羅斯官員也透露，前景只會進一步惡化，可能出現銀行業危機。

綜合外媒報導，白宮週末正尋求重啟和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）親赴佛羅里達州會見美國總統川普（Donald Trump）。在會談前夕，俄軍擴大對烏克蘭的空襲，但這場曠日持久的戰爭已對俄羅斯的經濟帶來風險。

請繼續往下閱讀...

一名俄羅斯官員近日向《華盛頓郵報》表示，俄羅斯可能出現銀行業危機，支付違約危機也是可能發生的情況，自己不想再去想戰爭會延燒多久或是局勢升級。

2022年初，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發起行動入侵烏克蘭，面對西方嚴厲的制裁，俄羅斯經濟展現出意外的韌性。與此同時，中國和印度持續搶購廉價的俄羅斯石油，這不僅為克里姆林宮的國庫填補缺口，也為俄軍提供了收入。

近期，能源價格暴跌，歐美進一步加強制裁，今年前11個月，俄羅斯石油和天然氣收入降了22％，《路透》預估，12月這筆收入將下跌近50％。為了彌補能源收入的缺口，莫斯科動用了主權財富基金，但如今這筆資金也將耗盡，政府恐怕不得不提高稅收來增加收入。

實際上，在新制裁措施進一步削弱企業和財政收入之前，俄羅斯經濟就已經搖搖欲墜。俄羅斯政府在戰爭前3年裡揮霍無度，大幅增加軍事支出，刺激了企業貸款熱潮，而制裁又導致進口價格飆升，俄羅斯央行被迫將利率調高至超過20％的歷史高位，以遏制猖獗的通膨。

儘管目前利率已降至16％，開始抑制通膨，但仍侵蝕了企業利潤和現金儲備。結果就是投資停滯不前，部份產業生產大幅下降，整體經濟的拖欠款項激增。

經濟學家表示，俄羅斯在戰爭前3年大幅擴張企業貸款，加上長期高利率，已對銀行體系造成深層的問題。央行官方數據顯示，企業的不良貸款佔比略低於5％，距離引發危機的水位還很遙遠，但這並未將對軍工產業的貸款考慮在內。

根據央行數據分析，對國防領域的貸款佔盧布企業貸款總額的近4分之1，總額略高於2020億美元（約新台幣6.35兆元）。哈佛大學戴維斯俄羅斯和歐亞研究中心主任甘迺迪（Craig Kennedy）表示，這是一筆監管不力、不透明的鉅額債務，就隱藏在銀行體系的核心位置。

俄羅斯銀行家在今年稍早曾警告，銀行體系中隱藏的不良貸款數量不斷增加，俄羅斯工業和企業家聯盟（RSPP）主席肖欣（Alexander Shokhin）就公開表明，許多企業正處於「違約前夕」。

就連俄羅斯國家支持的智庫宏觀經濟分系和短期預報中心（The Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting）也在本（12）月表示，如果不良貸款繼續增加，銀行存戶開始大規模提領資金，俄羅斯可能會在明年10月面臨系統性銀行危機。

智庫負責人貝洛索夫（Dmitry Belousov）在發給《金融時報》的報告中寫道，俄羅斯經濟情勢明顯惡化，自2023年來首次瀕臨停滯性通膨的邊緣。

俄羅斯的經濟困境逐漸波及更廣泛的民眾，根據俄羅斯央行報告，消費者已開始勒緊褲帶，12月初服裝支出年減8.7％、家居用品支出降8.8％、美容保健產品支出降5.9％。高利率和收入下滑也導致俄羅斯各地企業陷入危機，許多公司也順勢將問題轉嫁給員工，據統計，10月未付薪資總額相較於去年同期翻了3倍，超過2700萬美元（約新台幣8.49億元），無薪假和縮短工時的情況也愈來愈普遍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法