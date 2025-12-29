羅伯特清崎示警：白銀狂熱恐迎崩盤

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）羅伯特清崎建議，若有意投資白銀的人，應保持耐心，不要急於進場，而是等待市場出現崩跌後，再評估是否進場，或選擇不進場。。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀近期漲勢驚人，頻頻創新高，讓許多投資人躍躍欲試，但也擔心白銀是否正處於泡沫邊緣？對此，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為現在市場充斥著一種典型的FOMO（錯失恐懼）心理，這往往代表狂熱已經出現，而崩盤也可能正在路上。

羅伯特清崎今（29日）稍早在社交平台X發文表示，他一直都很喜歡白銀，早在1965年他就買下了人生中第一批白銀。然而，在當前市場情緒高漲的情況下，他也不禁提出疑問：白銀是否正處於泡沫階段，甚至可能即將破裂？

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎認為，目前市場充斥著一種典型的FOMO心理，當投資人因害怕錯過機會而蜂擁進場時，往往代表市場已出現狂熱現象，而崩盤可能正在逼近。

因此，羅伯特清崎建議，若有意投資白銀的人，應保持耐心，不要急於進場，而是等待市場出現崩跌後，再評估是否進場，或選擇不進場。

儘管短期存在風險，羅伯特清崎仍看好白銀的長期走勢。他認為，白銀價格在2026年有機會突破每盎司100美元，甚至可能上看200美元。

但無論價格預測多麼誘人，羅伯特清崎也提醒投資人務必記住自己在《富爸爸》系列中反覆強調的一課：「你的利潤，是在買進的那一刻就已經決定了，而不是在賣出的時候」。

羅伯特清崎表示，真正聰明的投資人，靠的不是情緒與衝動，而是紀律與耐心。在投資這條路上，等待往往比行動更重要，並要投資者好好照顧自己，也照顧好自己的資金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法