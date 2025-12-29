美國債務飆升至38兆美元 美前官員：「輕鬆時代」已經結束

美國債務飆升至38兆美元，對沖基金湧入債市，美前官員警告，「輕鬆時代」已經結束。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去十年，美國公債持有者發生了巨大的變化，更傾向於以盈利為目的的私人投資者，遠離對價格不太敏感的外國政府。摩根大通（JPMorgan）董事總經理、美國財政部前幕僚恩加姆布南特（Geng Ngarmboonanant）表示，這可能會使美國金融體系在市場緊張時期變得更加脆弱。

恩加姆布南特投書《紐約時報》，文中指出，2010年代初期，外國政府持有的美債比例超過40％，從1990年代中期的略高於10％大幅上升，正是這群「可靠的投資人」使得美國能夠以人為壓低的利率，借入鉅額資金。然而，這種「輕鬆的時期」已經結束，外國政府現在在美債市場中的佔比不到15％。

雖然外國政府並未大幅拋售美國公債，目前持有的美債總額與15年前大致相同，但他們沒有隨著美國近期已超過38兆美元（約新台幣1196兆元）的債務激增而加強購買。

恩加姆布南特表示，私人投資者已經介入吸收大量美債，但他們也更有可能要求更高的回報，進而使利率更加波動。他補充，對沖基金的影響力尤其讓美國官員擔憂，過去4年裡，對沖基金在美債市場的佔額翻了一倍。目前美國境外持有最大比例的美債存放在開曼群島，這裡正是許多對沖基金的註冊地。

恩加姆布南特將近期美債市場的「異常波動」歸咎於對沖基金的活動，其中包括了美國總統川普令人震驚的「解放日」關稅政策後，美債市場出現的拋售潮。

恩加姆布南特表示，若是試圖依靠AI推動的生產力提升、穩定幣、聯準會（Fed）降息或通膨來維持美債，最終將會適得其反。恩加姆布南特預測，金融運作和不可靠的期望無法讓美國債權人滿意，只有實際可行的計劃來抑制赤字和控制債務，才能最終解決這個問題。

債券投資人有能力迫使議員改變政策方向，這讓他們贏得了「債券義勇軍（bond vigilantes）」的稱號，這是華爾街資深人士亞德尼（Ed Yardeni）在1980年代創造的稱號。不過，紐約投資銀行派傑投資（Piper Sandler）分析師則不認同「債券義勇軍」對政治人物的實際影響力。他們在報告中指出，債券市場並沒有阻止聯邦赤字激增，也沒有阻止川普繼續推進關稅議程。

儘管如此，美國的債務前景已變得嚴峻，以至於曾參選美國總統的共和黨員羅姆尼（Mitt Romney）也公開呼籲提高富人稅收，因為社安基金正朝著2034年破產的方向前進。羅姆尼在近期發表的一篇社論中警告，如今所有人都正走向懸崖，在通常情況下，民主黨堅持提高稅收，共和黨則支持削減支出，但由於美國國家債務的規模以及懸崖近在眼前，現在兩者都是必要的。

