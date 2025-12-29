破產潮席捲全美 專家警告：產業無一倖免

破產浪潮正蔓延美國經濟各個角落。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕從數十億美元的巨頭到小家庭自營生意，再到一般個人，今年全美各地的破產案例都在增加，大型企業破產總數已達15年來最高。與以往的經濟衰退不同，這波破產浪潮似乎蔓延美國經濟各個角落。1名資深的破產律師直言這是一種「異常」的情況，且破產潮正在席捲各個產業。

《商業內幕》報導，破產激增凸顯了在借貸成本日益嚴峻、成本不斷攀升的情況下，消費者和企業面臨日益成長的財務壓力。美國破產協會（American Bankruptcy Institute）執行董事奎肯伯斯（Amy Quackenboss）表示，成本上升、信貸條件收緊以及持續的地緣政治動盪繼續給本來就面臨財務困境的家庭和企業帶來壓力。

請繼續往下閱讀...

布朗魯德尼克律師事務所（Brown Rudnick）合夥人間破產和公司重組業務小組負責人史塔克（Robert Stark）表示，在一般的情況下，公司倒閉往往具有「產業黏性」，這代表案件會聚集在同一個產業內。例如，2022年出現「加密貨幣寒冬」，導致一系列加密貨幣公司破產。

史塔克指出，那是一次棘手的事件，當時業界很多公司都破產了，而現在的情況，不像過去一樣這麼具黏性，破產的案件似乎到處都是。史塔克稱，目前仍無法確定眾多產業破產的具體原因，但這些情況在他過去30年的經驗中相當「不尋常」，且令人震驚。

今年破產的大型美企包括短租公司Sonder、精神航空（Spirit Airlines）、台爾蒙食品（Del Monte Foods）、零售商Claire's以及CVS Health旗下子公司Omnicare。這些公司在提交給法院的文件中都列出超過10億美元（約新台幣314億元）的負債，使他們成為2025年最大的幾件破產案。

追蹤一定規模上市公司、非上市公司標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，截至11月，至少有717家企業申請破產，超過去年同期的687家，其中工業板塊是最大收災戶，其次是消費板塊和醫療保健產業。即使不加上12月的數據，2025年大型企業破產總數也已創下2010年以來最高。

破產激增的情況也不只出現在大型企業，愈來愈多的中小企業也聲請破產，根據Epiq Bankruptcy Analytics數據顯示，截至12月中旬，小型公司和個人提交的破產聲請已超過2300份，比去年同期增加近10％。光是11月就有多達223起，比前一年增加了23％。

隨著成本上升，個人破產的案例也增加，美國破產協會引用的數據顯示，2025年11月個人破產案件較去年同期增加8％，達到4萬973件。透過破產法第7章聲請清算破產的案件有2萬5329例；透過破產法第13章聲請破產保護以償還全部或部份債務的案件達1萬5558件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法