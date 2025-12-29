老爸過世存摺竟少了1000萬！女兒被「明細」震撼了

老爸過世存摺竟少了1000萬！女兒被存款每月多筆數10萬至數百萬日圓的生活支出「明細」震撼了。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕銀行存款約1億日圓（約新台幣2000萬）的82歲翁吉信（化名），因病過世，而當女兒美和子（化名）在辦理遺產繼承手續時，發現老爸銀行帳戶莫名其妙少5000萬日圓（約新台幣1000萬），而這些錢竟是每月多筆以數十萬日圓到數百萬日圓不等的「生活開支」支出，還有多筆款項轉入繼母惠子（化名）的帳戶，不僅讓美和子震驚不宜，更無法容忍繼母侵佔她的遺產，為此狀告法院，盼追回被挪用的5000萬日圓。

日媒《DIAMOND online》報導，58歲的美和子表示，父親吉信曾在證券公司工作多年，積攢了約1億日圓（約新台幣2000萬）財富，從證券公司退休後，父親與妻子久仁子一起生活，直到久仁子在他68歲時去世。

母親過世後，父親一直獨自居住在東京1套以他自己名義登記的公寓裡，而一向對女性頗有好感的父親，開始與各種女性交往，包括喝茶和旅行，然而到了70多歲，吉信開始感到獨居的孤獨和不便，於是開始享受與他僱用的管家惠子一起旅行和約會的樂趣。

就在惠子來他們家1年後，吉信在沒有和美和子商量的情況下娶了她，得知了真相，美和子強烈反對，但固執的吉信置若罔聞。此後，父女間的連絡逐漸減少。

然而當父親因病過世，當美和子開始辦理遺產繼承手續，並要求查看父親過去幾年的銀行帳戶交易記錄時，事情的嚴重性才顯露出來。原本應該接近1億日圓的資產，如今卻驟降至約5000萬日圓，交易記錄顯示，每月都有數筆金額從數十萬日圓到數百萬日圓不等的「生活開支」支出，還有多筆款項轉入惠子的帳戶。

當美和子質問惠子時，惠子不僅堅持說：作為吉信的妻子，我照顧了他的一切所需，這些費用有什麼錯？且她還堅持，作為他的妻子，我要求得到剩餘5000萬日圓中屬於我的那一半。

美和子無法容忍繼母侵占她的遺產，於是與惠子進行遺產分割調解，以追回被她挪用的5000萬日圓。然而，她面臨一個巨大的障礙，要證明惠子生前從銀行帳戶取款的行為構成「不當挪用」極其困難。

專家表示，年邁的父母再婚會大幅減少預期繼承的遺產，即使子女覺得與第二任妻子交往產生的費用不合常理，但只要是出於父母的意願，這些費用通常不會被視為違法。因此，「當父母身體健康時，保持良好的親子關係，並關注他們的生活方式和社交圈」至關重要。等到父母過世後再採取措施準備繼承遺產往往為時已晚。在當今社會，再婚和晚年戀愛關係日益增多，及早溝通和建立信任至關重要。

