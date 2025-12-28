中國高鐵路線破5萬公里僅5％獲利 國鐵集團負債27.8兆元

中國西安至延安高速鐵路（西延高鐵）12月26日開通運營，中國高鐵營運里程突破5萬公里。官媒吹噓中國高鐵營業里程「穩居世界第一」。不過中國高鐵僅約5%路線獲利，大部分路線都陷入巨額債務。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國西安至延安高速鐵路（西延高鐵）12月26日開通運營，中國高鐵營運里程突破5萬公里。官媒吹噓中國高鐵營業里程「穩居世界第一」。但中國高鐵僅約5%路線獲利，大部分路線都陷入巨額債務，而且豆腐渣、爛尾工程等負面消息頻傳。

西延高鐵12月26日正式開通，連接浙江省會杭州和浙江西部城市衢州的高速鐵路（杭衢高鐵）也在同天正式開通。中國官媒《人民日報》吹噓稱，「我國高鐵營業里程突破5萬公里，穩居世界第一」；《央視網》則刊文稱，中國「建成了世界上規模最大、現代化水準最高的高鐵路網」、「營業里程位居世界第1位，超過世界上其他國家高鐵營業里程的總和」。

但港媒《明報》12月27日指出，中國高鐵項目持續面臨巨大債務，截至2024年末，中國國家鐵路集團總負債達6.2兆元人民幣（下同，新台幣27.8兆元），負債率63.52%；且中國全國僅有京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵等少數位於經濟發達、人口密集地區的路線獲利，里程約占全國高鐵5%。

《華爾街日報》2024年11月21日曾報導，北京當局一直遵循透過基礎建設開支來維持經濟成長的模式，即便在中國已經擁有大部分所需的基礎設施的情況下，當局也未改弦更張，但這樣的模式現在已經形成1個「龐大的錢坑」，並質疑中國實際需要這麼多高鐵嗎？

在中國，建好又被閒置的高鐵站被網友稱為幽靈高鐵站，這樣的高鐵站遍布全國。例如，山東淄博周村東站，建好16年卻未啟用，荒廢至今，在中國幽靈高鐵站排行榜中名列第一。《中國經營報》2024年5月25日報導，中國全國至少有26座高鐵車站因地點偏遠、週邊設施不足、客流量低而處於閒置狀態。

此外，中國高鐵工程還因偷工減料，形成安全隱憂。官媒《經濟參考報》2名記者王文志、程子龍2024年11月14日在安徽合新高鐵（合肥至新沂）施工現場發現，多家施工單位偷工減料，工程存在安全隱憂，而2名記者還因此遭現場施工人員圍堵、毆打，引發輿論撻伐。

《經濟參考報》2023年7月20日也曾報導，山東萊榮高鐵三標段勞務分包商實名舉報稱，工程施工總承包單位中國建築第八工程局有限公司涉嫌偷工減料，萊榮高鐵大部分螺紋樁的施工樁長不滿足設計要求，存在重大安全隱憂。

