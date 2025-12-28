台灣硬起來！南非失去連14年冠軍寶座 進口葡萄柚第1名是「它」

台灣今年前11月從南非進口的葡萄柚，較去年同期大幅衰退近4成。圖為南非葡萄柚果園。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合中國打壓台灣，片面矮化台灣，迫遷我駐處。9月底政府曾一度傳出對南非採取晶片禁令反制，南非深感意外隨即提出協商請求，目前我方盼明年1月進行協商。在此期間，台灣則對雙邊經貿進行調整，除了今年迄今沒進口任何一顆南非新鮮蘋果外，葡萄柚的進口也出現變化，以色列登上台灣前11月葡萄柚進口額第1名，南非失去連續14年的冠軍寶座。

台灣在今年9月擬對輸往南非的晶片等47項貨品應先經核准，這也是台灣首度祭出晶片制裁措施。消息曝光後，南非外交部隨即在9月就主動正式來函向我方提出協商請求。

根據最新進展，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良12月23日說明，南非外交部已於今年9月主動來函提出於11月協商的請求，但我方考量G20峰會時間，提議延至明年1月協商。南非外交部目前仍在考慮中，外交部會持續與南非政府交涉，期待明年可以在對等尊嚴前提下進行雙邊協商。

這項協商待明年才能揭曉，不過，台灣與南非的貿易已有顯著變化。以葡萄柚為例，農業部統計顯示，今年前11月葡萄柚總進口額為373萬美元（約台幣1.17億），從以色列進口的金額為153萬美元（約台幣4820萬），年增18%，超車南非的144萬美元（約台幣4536萬），從南非進口的葡萄柚較去年同期大幅衰退近4成。

值得一提的是，根據農業部網站所提供的歷年同期進口金額觀察，南非從2011年起至2024年前11月，都穩居台灣進口葡萄柚的最大來源，今年前11月以色列正式擠下南非，登上台灣進口葡萄柚冠軍。

