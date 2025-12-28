Costco 20年資深員工不藏私分享 今年8款必買好物清單

一名在Costco工作20年的資深員工分享今年度最購入最值得的8件商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco以販售多元商品聞名，不斷推出商品讓消費者面臨選擇障礙。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的員工柴契爾（Veronica Thatcher），推薦今年度最值得購入的8件商品。

1.Shark的CryoGlow LED面罩：Shark CryoGlow是一款結合LED光療和眼下冷敷的護膚設備，可解決多種皮膚問題，柴契爾指出，自從今年購入以來，幾乎每天都在使用它。

2.三款名牌香水：Costco的名牌香水是美妝區的隱藏寶藏，香水都是真品，來源於授權經銷商，通常可以選擇的品牌包括Gucci、Chanel、Marc Jacobs等。柴契爾今年買了三款香水，分別是Burberry的Her、Viktor & Rolf的Flowerbomb，以及Marc Jacobs的Daisy。

3.Oikos香草蛋白飲：Oikos香草蛋白飲一直是每週購物清單上的必買品，它們是運動後方便的即飲點心，每份含30克蛋白質，每箱含18瓶。

4.Krusteaz鬆餅粉：準備一大袋Krusteaz鬆餅粉烘焙非常方便，只需要加入冷水，就能做出鬆軟可口的鬆餅，這種鬆餅粉是快速享受家庭早餐的好方法。

5.Odessa翻蓋化妝桌：柴契爾表示，Odessa化妝桌絕對是她今年購買最喜歡的商品。這款化妝桌非常節省空間，不佔房間太多空間，它附帶的時尚凳子可以收進桌子下，看起來就像一組抽屜。她最喜歡的一點是，它有標準插座和USB接口，在化妝的同時也能幫手機充電。

6.Suja有機免疫力飲品：柴契爾指出，這款飲品相當方便快捷，一杯就能補充益生菌和維生素，尤其是在流感季，這款健康飲品是有機、非基因改造、純素、無麩質。

7.Stagg波本威士忌：這款威士忌在賣場通常很難買到，它是未稀釋、未過濾的原桶裝，帶有煙燻的黑巧克力、紅糖、櫻桃、香草和橡木香氣。

8.Brio下置式飲水機：柴契爾說，每當店裡的飲水機上架，通常很快就賣光了。這款水機可以提供熱水、冷水或室溫水，佔用空間也不大，非常適合廚房使用。

