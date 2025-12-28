台積電在內！外媒點名未來5年長期投資必抱「這4大股」

外媒點名4檔值得買進並至少持有5年的股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《Motley Fool》指出，長期投資需要具備紀律與韌性的心態，才能在股市不可避免的波動中站得住腳，報導點名，未來五年值得持有的4檔股票，台積電也在名單中。

報導指出，股票的市場價格，往往受到短期情緒與新聞事件影響；但其真正價值，取決於企業長期的獲利能力與資產實力。若能建立正確的投資心態，就能將短暫的股價下跌視為買進優質資產的機會，而非恐慌出場的理由。同樣地，當你專注於長期視角，就能挑選基本面穩健、適合納入投資組合的好公司，而不會被短期市場波動牽著走。若你目前手上有資金準備投入股市，以下是4檔值得買進並至少持有5年的股票。

1.MercadoLibre

MercadoLibre是拉丁美洲超過十多個國家的電商龍頭，涵蓋巴西、墨西哥、阿根廷等主要市場。憑藉深耕當地市場多年、強大的品牌認知度，以及對在地需求的高度理解，MercadoLibre相較於Amazon等全球電商巨頭，具備明顯競爭優勢。

該公司打造了一個龐大的科技生態系，核心為連結買賣雙方的電商平台，並結合旗下金融科技服務、物流事業，以及廣告服務。值得一提的是，其金融科技服務已發展成完整的數位金融平台，涵蓋支付、儲蓄與投資服務，成功觸及大量未被傳統銀行服務覆蓋的人口，並建立高度黏著、具高變現潛力的用戶基礎。

MercadoLibre已穩定獲利，成長動能亮眼。2025年第三季營收年增39%達74億美元；支付總額達710億美元，年增41%；商品成交總額達165億美元，年增28%。巴西與墨西哥等核心市場的電商表現尤為強勁，成功售出商品數量年增39%，達6.35億件。若想投資美國以外市場的電商與金融科技巨頭，MercadoLibre是一檔具備獲利能力且相當吸引人的標的。

2.微軟（Microsoft）

微軟在生成式AI的商業化進程上，明顯領先多數同業，並成功將AI整合進整個技術產品線。在2026會計年度第一季，AI 服務貢獻了Azure營收成長中約15個百分點。微軟正大舉投資AI基礎建設，單季資本支出已超過300億美元，以因應快速成長的需求。Azure仍是公司長期價值的關鍵推手，即便在龐大的營收基礎上，仍持續繳出高速成長表現。

2025會計年度，微軟全年營收突破2810億美元，年增15%；其中Azure營收超過750億美元，年增34%，並占全球雲端市場約20%的市占率。微軟擁有全球企業中最強健的資產負債表之一，是美國僅有的兩家擁有AAA信用評等的公司之一。2025年淨利超過1000億美元，使其在研發與併購方面擁有極大彈性。

公司已連續20年調升股息，並持續回購股票，僅最近一季就透過股息與庫藏股回饋股東近110億美元。執行長Satya Nadella更訂下目標，希望在2030年前將年營收提升至5000億美元，幾乎是目前規模的兩倍。

3.Alphabet（Google母公司）

Alphabet正將Gemini等強大AI模型深度整合至其龐大的生態系中，包括搜尋、YouTube 與雲端服務。AI 不僅提升搜尋結果精準度，也讓YouTube更具吸引力，進而提升用戶參與度與廣告收入。與市場擔憂相反，AI並未侵蝕搜尋業務，反而透過AI摘要等新工具，增加廣告曝光與轉換率，拓展搜尋的商業路徑。

此外，Alphabet也透過自研TPU（張量處理器）晶片切入雲端基礎建設市場。這些專為深度學習核心運算打造的ASIC晶片，在效能、能耗與成本上，較通用型GPU更具優勢。過去主要供內部與雲端使用的TPU，如今已開始在特定雙邊合作中對外銷售，客戶包含Anthropic等大型AI公司，開啟高毛利新收入來源。

2025年第三季，Google Cloud營收達152億美元，年增34%。摩根士丹利等機構預估，若到2027年外部銷售達50萬顆TPU，可為Alphabet額外帶來約130億美元營收。AI也可能為Alphabet在自駕車、醫療、企業解決方案等領域開創新成長曲線。加上充沛現金、低負債與長期亮眼的股東報酬紀錄，使Alphabet成為長期投資人難以忽視的標的。

4.台積電（TSMC）

台積電是全球晶圓代工市場的絕對霸主，市占率約70%。相較於押注單一晶片設計公司，投資台積電能讓投資人不論AI戰局誰勝出，都有機會分一杯羹，而現實是，AI革命下很可能出現多個贏家。

AI算力需求爆炸成長，但具備先進晶片製造能力的企業屈指可數。包括輝達、蘋果、博通在內的所有主要AI參與者，最先進的晶片幾乎都仰賴台積電生產。台積電製造了全球至少90%的最先進晶片，形成競爭對手英特爾與三星短期內難以跨越的技術護城河。

管理層預估，未來5年AI相關營收將以超過40%的年複合成長率成長。2025年第三季，台積電交出亮眼成績單，營收年增逾30%，淨利年增40%，毛利率提升至59.5%，再創歷史新高。

同時，台積電也積極布局海外產能，承諾在美國亞利桑那州投資1650億美元興建6座先進晶圓廠，其中首座已進入量產階段；日本與德國也有重大投資案進行中。公司目標在2028年前，讓30%的先進製程產能設於台灣以外地區。台積電股價今年以來已上漲約40%，在業務持續成長之際，或許仍是值得提前布局的長期投資標的。

