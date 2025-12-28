昔月薪13萬！60歲高管領457萬爽退休 「1趟旅行」慘讓人生翻轉超後悔

日媒以真實案例揭示，迎接老年生活時，除了財務規劃外，夫妻之間的溝通、尊重與情感經營，同樣不可忽視。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕原本以為有足夠退休金，老後人生將更加從容自在，未料迎來的卻是相反的結局。日本一名60歲前公司高管，過去月收入約64萬日圓（約新台幣13萬元），退休時一次領取約2300萬日圓（約新台幣457萬元）的退休金，以為老後生活將無憂無慮，退休後與妻子重遊溫泉勝地，原以為迎來人生第二春，未料生活卻徹底轉變。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在日本神奈川縣的佐藤宏一先生（化名，60歲），曾任職於大型製造業公司超過30年，退休前擔任部門經理。工作時期月收入約64萬日圓，退休時一次領取約2300萬日圓的退休金，生活規劃看似毫無後顧之憂。佐藤先生表示，自己原本將60歲視為「人生真正開始的時刻」，雖然年金尚未開始請領，但已事先做好財務規劃，打算簡化過往高收入時期的生活，與妻子悠閒共度退休歲月。

退休後，他立刻安排了一趟夫妻溫泉旅行，目的地是兩人年輕時、孩子出生前曾造訪過的長野溫泉鄉。旅行初期氣氛融洽，妻子也笑著表示期待未來能再次兩人同行。然而，轉折點卻在隔天早晨出現。佐藤先生回憶，早餐後妻子態度突然變得冷淡，幾乎不再交談，即使返家後，這種疏離感仍未消失。

數日後，一封寄自銀行的信件徹底改變了他的生活。信封中裝著帳戶解約申請書及財產分配同意書，寄件人姓名則使用了妻子的舊姓，隨後，妻子親口向他提出離婚要求。

妻子給出的理由並非外遇或金錢糾紛，而是長年累積的情感失落。她指出，佐藤先生即使退休後，說話態度仍然命令式，缺乏感謝與尊重「完全沒有改變」。

目前，佐藤先生獨居生活，每週數次在銀髮族電腦教室擔任講師，試圖透過與人互動減輕孤獨感，他感嘆表示，退休金與存款無法彌補失去伴侶後的空缺，「直到現在，我才真正理解妻子笑容的重要性」。

專家提醒，迎接老年生活時，除了財務規畫外，夫妻之間的溝通、尊重與情感經營，同樣不可忽視。否則，即使站在人生的經濟高峰，也可能在情感上跌入低谷。

