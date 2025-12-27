年賺5500萬元的CEO 分享自己「並不怎麼工作」的成功祕訣

澳洲批發零售商Metcash首席執行長道格瓊斯（Doug Jones）說：「我身邊的所有團隊，他們做了所有的工作」，這也是他成功的秘訣。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲批發零售商Metcash首席執行長道格瓊斯（Doug Jones）肩負著重大的責任，在他的領導下，Metcash在上一個財政年度的銷售收入達到了173億美元（台幣5500萬元），但他告訴媒體9news.com.au，他實際上「並沒有做太多工作」。他說：「我身邊的所有團隊，他們做了所有的工作。」這也是他成功的秘訣。

瓊斯表示，他喜歡跑步、騎車或做些運動，然後全心投入。因為有著南非血統，他會透過WhatsApp查看家人和朋友的訊息。有時候，如果是星期一，他還會瀏覽一些體育新聞。

瓊斯每天堅持的三個習慣，首先，他會寫下需要做的事情，以及當天最重要的任務。他說：「這是我做的第一件事，這樣我就能非常清楚地知道自己今天想要完成什麼。」

第二，他稱：「我會確保和重要的人保持聯繫，首先是我的妻子和孩子，然後我到辦公室。這只是為了確保彼此之間有聯繫，無論是上班路上打個電話，還是親自去辦公室拜訪，我更喜歡與員工面對面交流，而不是發郵件。」

第三，瓊斯表示，他會確保在一天結束離開辦公桌時，清楚知道自己完成了哪些工作，以及第二天還有哪些任務。他需要快速瀏覽一下日程表，確保沒有任何未完成的事情。「歸根究底，你得把工作做好」，他說。

此外，他總是跟孩子們說：「有工作是一種特權，而不是權利。我們應該從創造相當於你薪水十倍的價值開始。」

他表示，「無論是想換工作還是尋求晉升，你身邊的人都希望與那些能把事情做好，並且工作方式協作融洽的人共事。你應該做你感興趣的事情，應該做你擅長的事情，歸根結底，你應該做你能真正創造價值的事情。」

世界是一個美好的地方，如果以好奇心、正直、熱情和謙遜的態度去對待它，瓊斯認為就能擁有精彩的事業和人生。

