Costco價值上千萬元「活龍蝦被劫持」 高經濟商品陷「有組織性的盜竊」

運往Costco價值40萬美元的活龍蝦（台幣1255萬元）不翼而飛。（取自網站）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國麻州和中西部，價值40萬美元的活龍蝦（台幣1255萬元）不翼而飛。運往伊利諾伊州和明尼蘇達州Costco商店的貨物在麻湯頓市被卡車裝載，但從未到達目的地。

由於行業複雜性、供應限制、通貨膨脹和其他因素，龍蝦價格居高不下，目前龍蝦的市場價格在每磅17美元到47美元之間。

請繼續往下閱讀...

儘管人們可能傾向於將龍蝦被盜視為「輕鬆新聞」，但像海鮮這樣高價值貨物的損失卻是一個嚴重的問題，不僅對零售商和像雷克辛公司這樣的航運公司而言如此，對消費者來說也是如此，因為最終消費者不得不通過更高的龍蝦價格來承擔代價。

根據芝加哥福斯32台報導，負責此次運輸的物流公司表示，這是一起更大規模、有組織的貨物盜竊行動的一部分，他們真心希望有人能對此採取行動。

美媒記者指出，大膽的竊案已經有一段時間了。當經濟情勢嚴峻，政府只顧富人而忽視其他人時，其他人就開始大量偷竊。例如，高檔起司、10萬顆蛋、羅浮宮的皇冠珠寶、價值36.5萬美元的畫作、15個小伙子幾秒鐘內洗劫珠寶店、價值600萬美元的黃金馬桶被偷等事件頻傳。

印第安納州雷克辛公司執行長迪倫雷克辛（Dylan Rexing）表示，這起龍蝦竊案是全國性問題的典型案例。高價值商品在漫長的供應鏈中流通，幾乎沒有任何保護措施。

有組織的竊盜集團深諳其中的薄弱環節。但這些薄弱環節其實很容易找到。犯案地點都是老生常談的地方：港口、卡車停靠站、貨運樞紐，以及那些拖車可以悄無聲息消失的漫長荒涼的高速公路路段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法