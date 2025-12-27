中國AI版「一帶一路」來了！華為晶片揮軍南韓看光機密？

韓媒指出，中國華為計劃向韓國出售其最高階的人工智慧晶片，以擴大其在全球市場的影響力。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，中國華為計劃向韓國出售其最高階的Ascend 950人工智慧晶片，為韓企提供輝達以外的第二個選擇，以擴大其在全球市場的影響力。此前黃仁勳曾示警，中國很快致力輸出AI技術到全球，推動類似「一帶一路」的AI計畫。現在傳出華為宣布AI晶片進軍南韓，意味著習近平正藉由華為推動AI版「一帶一路」，滲透全球。

韓媒《YNA》報導，華為韓國執行長Balian Wang於 26 日在首爾中區廣場飯店舉行的「華為日 2025」記者會上表示，「華為韓國計劃明年正式推出 AI 運算卡及與 AI 資料中心相關的解決方案，我們打算為韓國企業提供輝達之外的第二種選擇。」

Wang說，與輝達不同，華為在韓國市場僅會向客戶提供整合式 AI 配置，包括網路與儲存等基礎設施。客戶可獲得完整的「端到端」AI 解決方案，顯示此策略主要鎖定無法取得輝達 AI 晶片，或正尋求替代方案的企業用戶。

華為預計明年將加強擴展韓國市場，計畫直接向韓國客戶供應旗下最先進的 Ascend 950 AI 晶片。

此外，華為韓國明年還將通過向當地企業供應其自主研發的開源操作系統「鴻蒙」（HarmonyOS）來促進生態系統的發展。他指出，該系統不僅可用於智慧型手機，也可應用於各種智能家居設備。不過，他透露華為目前並無計劃在明年於韓國市場推出智慧型手機。

對於華為進軍南韓市場，科技媒體《Wccftech》指出，輝達執行長黃仁勳曾多次談到，華為等中國企業正試圖複製當年 5G 技術的全球擴張模式，推動以 AI 晶片為核心的國際戰略布局。

黃形容，這是一種以 AI 為主軸的「一帶一路」策略。不過，這家中國科技巨頭目前唯一的擔憂是，其產能是否足以滿足全球市場的需求。

