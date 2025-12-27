丟西瓜撿芝麻？USPS開放配送 大客戶亞馬遜揚言拆夥

2025年12月2日，美國郵政管理局在加州洛杉磯1處配送中心的傳送帶，正在輸送1個亞馬遜包裹。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕對財務狀況不佳的美國郵政管理局（USPS）而言，多年來與美國電商業巨頭亞馬遜（Amazon）簽訂的巨額配送合約，堪稱該局的一大穩定財源。但隨著虧損日益嚴重，截至今年9月的12個月就虧了90億美元（約台幣2826億元），USPS打算對其他更多客戶提供「最後一哩路」配送服務，但此舉恐使之痛失金雞母亞馬遜。

USPS局長史坦納（David Steiner）日前受訪時坦承，USPS的現金情況不太妙，恐怕會在12到24個月內就沒現金，而且光靠砍掉額外成本的節流措施也解決不了問題。這或許足以解釋，為何USPS打算以競標方式，讓其他發貨商也能使用USPS的配送中心。

請繼續往下閱讀...

亞馬遜是USPS的大客戶，雙方的配送合約讓USPS每年可進帳60億美元，USPS承擔不起丟掉亞馬遜合約的後果。但亞馬遜已揚言，該公司可能會因USPS改變服務所帶來的不確定性，而降低在配送上對USPS的依賴；亞馬遜與USPS合作配送已30多年，雙方此前曾為續延合作談判近1年，豈料結果竟是USPS打算在配送合作上開放競標。

USPS的配送服務之所以能吸引亞馬遜，在於郵政事業有「普及服務」（universal service）的義務，但也同樣是導致USPS虧損嚴重的主因。依法，郵政單位對投遞至全美各地，包括窮鄉僻壤或運送成本過高之地區的郵件，收取均一價格。對亞馬遜而言，若在送貨上門的最後一段路使用USPS的服務，將能省下不少錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法