中企承建審計大樓震垮釀95死 泰國怒指施工和設計有致命缺陷

中企承建的曼谷審計署辦公大樓在3月強震中被震垮，釀成多人不幸罹難。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計署大樓，在3月底強震中被震垮，造成95人罹難，傷亡慘重，這棟大樓成為曼谷唯一一座遭受波及倒塌的建築。泰國檢方於8月7日起訴23名嫌疑人，當中包括中企高管。最新消息指出，泰國審計署證實這棟大樓的施工和設計均有致命缺陷，也讓中國豆腐渣工程爭議再次受到國際關注。

曼谷審計署大樓由泰國「意泰發展集團」（ITD）和中國國有企業「中國中鐵」（CREC）子公司「中鐵十局」集團合資建造，樓高30層，規劃用途為泰國審計署辦公用，總預算約為21.36億泰銖。3月28日緬甸強震，這棟大樓成為曼谷唯一一座遭受波及倒塌的建築，造成95人罹難。

請繼續往下閱讀...

崩塌後第一時間，就有至少4名中國籍人士偷偷摸摸到建地搬出大量文件被抓包，當時這群人被指控是想要銷毀偷工減料等事證。而泰國工業部等政府單位調查指出，審計大樓所使用的建材疑似不合規。泰國檢方8月7日起訴23名嫌疑人，包括中企高管。

泰國特別調查局透露，全案調查工作持續進行中，懷疑至少70名政府官員涉嫌參與投標串謀，圖利建商。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）最新報導稱，泰國國家審計署（SAO）週五（26日）發表聲明，證實其30層大樓在施工和設計上有缺陷，導致該大樓在3月28日地震後倒塌，造成95人死亡，並強調如果發現任何政府官員違反規定，已準備好依法採取行動。

審計署說，地震發生2天後成立的調查委員會發現，坍塌是從建築物的 1 至 4 層開始倒塌。調查報告指出，根據部分混凝土樣本的檢測結果，牆體不符合相關標準。此外，詳細設計圖面以及鋼筋的埋設長度也不符合適用法律法規。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法