LINE Pay獲台灣半數人口1270萬人使用、日本卻停用 日媒曝成功關鍵

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，為什麼在日本即將停用的LINE Pay，仍然被大多數台灣人繼續使用。報導指出，LINE Pay在台灣取得成功的關鍵在於它進行了徹底的本地化，滿足當地需求，同時鞏固LINE作為即時通訊應用的領先地位。

LINE Pay在日本已於2025年4月30日停止服務。2025年12月23日，LINE Pay株式會社決定於2026年3月31日以吸收合併的方式解散。這可以說是LINE Yahoo集團策略的最後一步。回顧LINE Yahoo集團由LINE和雅虎於2023年10月1日完全合併而成，旨在將日本國內支付領域整合為PayPay。

把目光轉向亞洲，LINE Pay的服務遠未結束，並且仍在快速增長。尤其是在台灣，LINE Pay 不僅僅是一款支付應用，它更是一個「國家支付基礎設施」。

在台灣約2340萬人口中，LINE Pay用戶已超過1270萬人。這意味著每兩個人中就有一人使用LINE Pay，超過了當地競爭對手（例如街口支付）。

LINE Pay在台灣為何如此受歡迎？透過分析背後的原因，可以看到，LINE Pay的策略超越了簡單的「支付工具」範疇，而是與人們的日常生活緊密相連。

漫步在台灣街頭，從路邊攤到百貨商店再到便利商店，LINE Pay的標誌隨處可見。LINE Pay擁有超過1270萬用戶，已成為台灣領先的行動支付服務。

總的來說，LINE Pay在台灣取得成功的關鍵在於它進行了徹底的本地化，以滿足當地需求，同時鞏固了LINE作為即時通訊應用的領先地位。一個特別重要的轉捩點是該公司對位於台灣南部高雄市的交通IC卡公司iPASS的投資和合作。台灣的支付許可系統最初分為使用二維碼的「第三方支付」和「電子貨幣（電子車票）」，即充值現金並用於交通支付（儘管法律變更已將這兩個系統合併）。

LINE Pay最初是作為與信用卡關聯的第三方支付服務推出，但這不足以吸引沒有信用卡的年輕人以及日常乘坐火車和巴士的人潮。因此，LINE Pay台灣採取了一項大膽的策略，與在交通基礎設施領域應用廣泛的iPASS公司建立資本和業務聯盟。這使得用戶能夠透過LINE應用程式內的銀行帳戶為卡片充值，甚至可以向朋友轉帳、分攤帳單以及支付公共交通費用。

雖然在日本，「Suica」和「PayPay」是兩個獨立的應用程式和獨立的經濟體，但台灣的LINE Pay將這些服務整合在一個應用程式中，提供統一的體驗。這種便利性迅速吸引了年輕一代和偏好現金的用戶。

