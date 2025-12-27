省錢又賺錢的20種方法 專家揭2026年財務調整

節日期間往往會有額外的消費，從增加收入到削減日常開支，現在是反思和調整財務狀況的明智之舉。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年即將到來，許多人常常會許下決心要好好管理財務，但隨著日子過去，美好的願望可能會逐漸消退。節日期間往往會有額外的消費，從增加收入到削減日常開支，現在正是反思和調整財務狀況的明智之舉。英國媒體《Which？》報導2026年20種賺錢和省錢的方法。

1. 多方比較，找出最優惠的價格

如果你已經存了一些錢，那麼確保它發揮最大效用就顯得尤為重要。 儘管利率已從2023年的高峰迴落，但部分儲蓄帳戶仍提供接近5%的年利率。這些帳戶通常僅限於某些即時提款儲蓄帳戶和現金ISA帳戶。預計利率將進一步下降，因此，如果您想鎖定一個有競爭力的交易，現在可能是採取行動的好時機。

2. 存好你的零錢

一些銀行提供零錢湊整功能，可自動將零錢存入儲蓄帳戶。

3. 接受儲蓄挑戰

儲蓄挑戰可以幫助你一年累積一筆可觀的儲蓄。 每天多存10塊錢，一年下來就能存下3650元。你也可以嘗試零消費挑戰，在一段時間內避免非必要支出。這可以幫助你更了解自己的消費習慣。

4. 追蹤損失的儲蓄

許多錢會躺在銀行和房屋互助協會的舊帳戶、優質債券、投資和兒童信託基金中。找回這筆失去的錢可以有效改善您的財務狀況，並幫助您更好地管理財務。有些服務可以幫你完成部分或全部的繁瑣工作。例如有些銀行的「我的失物招領帳戶」（My Lost Account）是一項免費的行業營運服務，專門用於尋找遺失或遺忘的銀行帳戶、房屋互助協會帳戶和高級債券帳戶。

5. 更換銀行以獲得現金獎勵

轉換活期帳戶通常是賺取額外收入的最簡單方法之一。

6. 嘗試投資以獲得更高回報

如果你願意學習股票投資的基礎知識，你的儲蓄所獲得的收益可能會比把現金存在銀行高得多。然而，投資股票總是存在風險。即使是最有經驗的投資者有時也會賠錢。 因此，通常建議將資金分散投資於各種不同的領域。

7. 多方比較，討價還價

定期查看帳單有助於避免多付錢。對於能源、寬頻和手機等服務，更換供應商通常可以找到更優惠的價格。如果你不想更換服務商，討價還價也可以幫助你降低成本或避免價格上漲。寬頻、汽車保險和手機合約是最容易協商的。查看競爭對手的價格，要求與服務提供者的客戶維繫團隊溝通，並做好必要時離開的準備。

8. 取消不再使用的訂閱

訂閱服務，例如串流媒體服務或健身房會員卡，如果忘記取消，費用會不斷累積。所以最好定期查看並取消這些訂閱。查看您過去幾個月的銀行帳單，找出您定期支付但不再使用或不再需要的款項。例如，您可以取消某個串流媒體服務或與他人分享訂閱嗎？

9. 查看水費帳單和市政稅單

水費和市政稅雖然難以削減，但仍可節省開支。許多自來水公司提供免費的節水設備，例如限流淋浴噴頭和凝膠袋。一些家庭還可以透過安裝水錶來節省開支。值得檢查一下你是否屬於正確的稅級，看看你是否符合折扣條件，並要求將付款期限從10個月延長到12個月。

10. 透過任務網站賺取現金

如果你擅長小修小補或跑腿辦事，你可以透過Airtasker或TaskRabbit等網站賺錢。你可以做很多事情，例如安裝架子、組裝家具或遛狗。如果你是持證水管工或電工，Handy也為擁有這些技能的人提供額外的工作機會。

11. 出租你已經擁有的物品

從停車位到園藝工具，幾乎任何東西都可以出租。您可以使用Just Park和YourParkingSpace等網站尋找停車位，或使用JustCharge或Co-Charger等網站尋找電動車充電樁。

12. 出售不需要的物品

新年開始，正是整理閒置物品、出售不再使用物品的好時機。你可以利用Depop、eBay或Vinted等網站，為你的舊物找到新主人。 要成功售出商品，請確保您的商品資訊包含清晰的照片、詳細的描述和合理的價格。

13. 嘗試神秘顧客調查

你可以透過BeMyEye、Roamler 和 Shepper 等神秘顧客應用程序，完成一些簡單的任務來獲得報酬，例如拍攝超市裡的西紅柿或在啤酒。任務種類繁多，收入多少取決於具體工作內容。通常包括拍攝商店櫥窗和廣告看板的照片，或檢查房產和車輛的狀況。

14. 避免使用外送平台應用程式

我們最新的研究表明，透過Deliveroo、Just Eat 和 Uber Eats 等快速配送應用程式購買超市雜貨時，平均而言，您需要多支付高達20%的費用。節省額外開支的簡單方法是完全避免額外開支，盡量在網路上或當地超市購買所需的一切。

15. 在最便宜的超市購物

每個月，雜誌都會對各大超市的價格進行比較，以找出最便宜的食品雜貨購買地點。找出最便宜的超市，幫你省錢。

16. 尋找黃色折價商品貼紙

貼有黃色標籤的貨架上擺放著臨近或已過保質期或最佳食用日期的折扣商品，可以節省一大筆錢。時機很重要。折扣通常會在接近關門時推出。有些超市每天降價兩次，降價往往發生在早上和下午晚些時候。

17. 在不同的貨架頻道尋找相同產品

同一件商品可能出現在超市的多個區域，有時價格也不同。米、豆類、醬料、香料和烘焙原料等主食，在世界食品區或烘焙區通常比在普通食品區更便宜。乾果和堅果在點心區以外的地方也可能更划算。花點時間看看你看到的第一個貨架以外的商品，可以幫助你避免為相同的商品支付不必要的費用。

18. 加入會員積分計劃

大多數大型超市都提供會員折扣，註冊後可以享受部分商品價格優惠。如果您已經擁有會員卡或應用程序，通常值得利用它們來享受更低的價格和偶爾的個人化優惠。然而，會員價格並不總是最划算的，因此貨比三家仍然很重要，不要想當然地認為某個優惠就一定划算。會員積分不僅可以在超市使用，還可以用於在合作零售商處兌換獎勵。

19. 購物前先規劃好膳食

制定飲食計畫並檢查家中已有的食材可以幫助你避免重複購買，減少衝動消費。列出購物清單並嚴格按照清單購買，可以大大減少你的開支和食物浪費。

20. 購買冷凍食品

冷凍水果和蔬菜通常比新鮮的更便宜，保質期更長，而且有助於減少浪費。據消費者權益組織《Which？》的撰稿人兼營養學家謝法莉·洛斯（Shefalee Loth）稱，它們通常在採摘後不久就被冷凍，因此可以和新鮮的一樣營養豐富。冰箱裡儲備充足的食材，可以讓你更容易利用現有的食材做飯，而無需在最後一刻才去購買更昂貴的食材。





