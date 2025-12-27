研究：睡眠障礙非小事 日本每年經濟損失1兆日圓

筑波大學研究發現，日本每年因成年人睡眠障礙造成的經損高達1兆日圓。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本筑波大學一項研究指出，筑波大學一位教授等研究人員估計，日本每年因成年人睡眠障礙造成的經濟損失至少達1兆日圓（約2000億台幣），研究成果在本月11日發表於英國科學期刊《自然》（Nature）的姊妹刊。

《每日新聞》報導，這項研究基於約8萬名日本國內睡眠遊戲「精靈寶可夢睡眠」（Pokemon Sleep）用戶的數據，揭示「社交時差」（即工作日和休息日睡眠模式的差異）導致勞動生產率顯著下降的情況。「精靈寶可夢睡眠」是一款免費的智慧型手機遊戲，用戶將其放在枕頭旁即可測量睡眠時間和深度。該應用程式已被下載超過2800萬次。

請繼續往下閱讀...

由世界知名睡眠研究專家、筑波大學教授柳澤正史領導的研究團隊，分析來自7萬9048名年齡在18至66歲之間的日本用戶（均為在職人員，且在應用程式中至少有7天的睡眠紀錄）的210多萬個數據點。研究人員利用睡眠和覺醒時間、入睡所需時間、夜間醒來傾向、晝夜節律類型和社交時差等訊息，以及關於工作表現和日間困倦程度的調查問卷，分析睡眠與勞動生產力之間的關係。

研究結果將睡眠特徵分為五類：1）健康睡眠，2）睡眠時間過長，3）睡眠片段化，4）睡眠品質差，以及5）社交時差。其中，社交時差類型的睡眠在工作專注力和效率方面得分最低。

研究發現，透過將這些分數轉化為經濟損失，與睡眠健康組相比，受社交時差影響的人群每年每人損失相當於13.6萬日圓（約2.7萬台幣）。社交時差組佔總人數的16％。假設此一比例適用於整個日本社會，研究人員估計，不規則的睡眠習慣每年造成的經濟損失約為1兆日圓。

然而，由於這項分析僅針對應用程式用戶，因此可能僅代表社會整體中對睡眠更為關注的族群，這意味著實際的經濟損失可能更大。

負責該應用程式監督的柳澤指出：「研究表明，睡眠的『節律』與睡眠的數量和品質同樣重要。」他建議：「與其試圖在週末『補眠』來彌補工作日失去的睡眠，防止生產力損失的關鍵在於有意識地每天多睡30分鐘，並在週末保持相同的睡眠中點時間（入睡時間與起床時間的中間點）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法