中國90％「關鍵技術研發」領先世界引關注 專家質疑「紙上談兵」背後

澳洲戰略政策研究所 （ASPI）營運的技術追蹤顯示，中國在近90%的關鍵技術領域處於領先地位，這些技術「顯著增強、或對一個國家的國家利益構成風險」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據澳洲戰略政策研究所 （ASPI）（獨立智庫）營運的技術追蹤顯示，中國在近90%的關鍵技術領域處於領先地位，這些技術「顯著增強、或對一個國家的國家利益構成風險」。不過學者專家也指出，一個國家的學術發展勢頭強勢，但它無法反映其整體創新能力；發表大量高影響力論文並不一定能轉化為工程技術水準、製造能力或商業成功。

ASPI的關鍵技術追蹤報告今年評估了74項當前和新興技術的研究，高於去年的64項。中國在其中66項技術的研究排名第一，包括核能、合成生物學和小型衛星；而美國在其餘8項技術中位居榜首，包括量子計算和地球工程。

請繼續往下閱讀...

結果反映出情勢發生了巨大逆轉。根據2024年版的追蹤報告，本世紀初，美國在超過90%的評估技術領域處於領先地位，而中國則不到5%。

伊拉里亞·馬佐科說。華盛頓特區的非營利研究機構《戰略與國際研究中心》中國產業政策研究員伊拉里亞·馬佐科說：「中國在科學技術領域取得了令人矚目的進步，體現在研發和出版物中」。

馬佐科表示，ASPI指出的總體趨勢並不令人驚訝，但與美國相比，中國在如此多的領域佔據主導地位和處於領先地位，這「令人矚目」。

香港大學科技政策研究員王彥波（音譯）表示，這可能與追蹤的技術類型有關。他指出，與其他國家領先的傳統領域（例如半導體晶片）相比，中國更有可能在新興技術領域成為研究領導者，因為中國已將精力集中於這些領域。

ASPI團隊的分析是基於一個包含來自世界各地超過900萬篇出版物的資料庫。他們透過識別一個國家研究人員在2020年至2024年五年間發表的被引用次數排名前10%的論文，對每個技術領域的國家進行排名，並計算該國的全球份額。

一項值得注意的發現是，中國在雲端運算和邊緣運算領域已經超越了美國。美國維吉尼亞州阿靈頓一家非營利組織「特殊競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）的國家安全和技術戰略專家大衛·林（David Lin）指出，雲端運算使人工智慧（AI）公司無需物理基礎設施即可訓練模型和處理數據，而邊緣運算則在本地處理數據。他表示，中國在這些領域的研究強度「可能反映了北京將人工智慧從實驗室推向實際應用的迫切性」。

不過，中國蘇州西安交通利物浦大學專注於技術創新領域的政治經濟學家表示，不應將這項分析解讀為「美國實力的崩潰」。總體而言，美國在這些技術領域仍是全球重要參與者。

ASPI資料科學家警告，研究結果表明，民主國家有可能失去在尖端科學和研究領域來之不易的長期優勢，而這對於世界上最重要的技術的發展和進步至關重要。

儘管ASPI的追蹤指標能夠很好地衡量一個國家的學術發展勢頭，但它無法反映其整體創新能力。ASPI的分析師在2025年更新報告中也承認了這一點。

發表大量高影響力論文並不一定能轉化為工程技術水準、製造能力或商業成功。以先進航空發動機為例，儘管中國在該技術領域排名第一，擁有龐大的工業基礎和國有航空航太企業，但「中國的引擎在性能、可靠性和耐久性方面仍無法與美國或歐洲的領先機型相媲美」。這種方法也可能有利於擁有大量研究人員的國家，因為他們更有可能引用本國研究人員撰寫的出版品。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法