LTN經濟通》金磚國聯手推數位幣 去美元化試水溫？

「金磚貨幣」議題在 2024 年 10 月於俄羅斯喀山（Kazan）舉行的金磚國家峰會上，成為焦點之一。（路透）

「UNIT」幣由40%黃金與60%金磚國貨幣作準備

〔財經頻道／綜合報導〕

金磚國家（BRICS）是由新興市場國家組成的國際合作機制，長期自我定位為「全球南方」的代表。近年在地緣政治對立升溫、國際金融秩序分化的背景下，金磚國家除持續擴大成員規模外，也積極尋求降低對美元體系依賴的替代方案，其中包括建立新的跨境結算與儲備工具。

請繼續往下閱讀...

近期，金磚國家正式公布一款名為「UNIT」的新型數位貨幣原型。該工具屬於一種以儲備資產籃子為基礎的數位結算單位，內容包含 40% 實體黃金與 60% 金磚國家貨幣，設計目的是促進成員國之間的貿易結算，並在一定程度上降低對美元的依賴。雖然目前仍處於試點階段，但其象徵意義已引發市場高度關注。

金磚國家目前共有10個會員國，圖為2025年在巴西舉辦的金磚峰會。（法新社）

金磚會員國有10國 另有8個夥伴國

金磚概念最早可追溯至 2001 年，高盛前首席經濟學家歐尼爾（Jim O’Neill）提出「BRIC」一詞，用以形容巴西、俄羅斯、印度與中國等具高度成長潛力的新興經濟體。2009 年金磚四國首次舉行峰會，2011 年南非加入，形成「金磚五國」架構。儘管其後經濟表現未完全符合最初的樂觀預期，但在近年地緣政治因素推動下，金磚機制逐漸成為部分發展中國家尋求非西方合作框架的重要平台。

自 2024 年起，埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國與印尼相繼加入，使金磚會員國擴增至 10 國，另有 8 個夥伴國。隨著規模擴大，金磚國家也更積極討論金融合作與貨幣議題。

目前國際金融體系高度由美元主導，美元約占全球外匯交易量的 90%。金磚國家認為，過度依賴美元使其暴露於制裁風險、美元融資成本上升，以及美國貨幣政策外溢所帶來的金融波動之中。若能建立替代性的結算工具，理論上有助於提升金融自主性，並推動所謂的「去美元化」。

「UNIT」將由 40% 黃金，以及 60% 參與國政府的本國法定貨幣組合所構成。（路透）

「UNIT」目的在降低對美元依賴

「金磚貨幣」議題在 2024 年 10 月於俄羅斯喀山舉行的金磚峰會上成為焦點。會中，各國持續討論打造一種以黃金與成員國貨幣為支撐的新型結算工具，而非取代各國法定貨幣。

依目前公布的設計，「UNIT」的價值基礎來自一個儲備資產籃子，其中 40% 為實體黃金（相當於 40 克黃金），60% 則由巴西里亞爾、中國人民幣、印度盧比、俄羅斯盧布與南非蘭特構成，各占 12%。這些貨幣代表金磚最初核心成員，其金融市場相對成熟、流動性較佳，且具備一定的貨幣基礎設施。「UNIT」定位為中立的跨境結算工具，而非各國內部流通貨幣。

加密貨幣媒體《CCN》指出，「UNIT」的構想在於提供一種不必經由美國銀行體系即可完成結算的工具，同時透過黃金作為價值支撐，降低對外國貨幣儲備的依賴，並減少美元流動性變化帶來的衝擊。

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki、左）認為「UNIT」象徵美元霸權的終結。（法新社）

金磚國貨幣制度差異大

不過，市場對「UNIT」的前景仍存高度疑慮。過去金磚國家的制度性成果有限，例如 2015 年成立的新開發銀行（NDB），截至 2025 年累計核准項目約 330 億美元，與世界銀行單一年度動輒上千億美元的承諾規模相比，仍有明顯差距。

此外，金磚國家內部在貨幣制度、資本管制與匯率政策上差異極大，也被視為「UNIT」面臨的關鍵挑戰之一。部分專家擔憂，新機制可能反而加深非中國成員國對人民幣的依賴，相關風險仍有待觀察。

整體而言，「UNIT」是否能成為去美元化的重要里程碑，仍有待時間驗證。但可以確定的是，金磚國家對美元替代方案的探索，已不再停留於政治口號，而正逐步進入制度設計與實際測試階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法