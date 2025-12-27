台灣石化大亨子女入列！2025億萬富豪財富大縮水名單曝 他最悽慘

今（2025）年人工智慧（AI）熱潮，讓大多數億萬富豪都比去年變得更加富有，但並非所有人都從中受益。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今（2025）年人工智慧（AI）熱潮，讓大多數億萬富豪都比去年變得更加富有，截至12月22日，他們的總資產達到創紀錄的18.7兆美元（約新台幣587兆元），但並非所有人都從中受益。富比世雜誌（Forbes）報導，在去年底的2700多名億萬富豪中，約有4分之1今年資產縮水，其中也包括已故台灣石化業元老趙廷箴的3名子女，而法國精品品牌愛馬仕（Hermes）的第5代繼承人普埃許（Nicolas Puech）的財富縮水最大。

根據報導，在所有富豪榜單中，財富縮水最大的莫過於普埃許，他指控他的愛馬仕持股遭到已故財務顧問，私下變賣給對手集團LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault），阿諾特和LVMH已否認此事。在扣除這些持股後，普埃許（去年底身價為148億美元）已掉出富比世的億萬富豪名單。

整體來說，截至今年，全球有超過660位億萬富翁（以及曾經的億萬富翁）的財富有所縮水，儘管大多數人的境遇遠沒有那麼糟糕，但關稅、通貨膨脹、利率上升，以及AI發展等因素，影響了他們的財富。

其中製造業受影響最大，達101人，其次是科技業（89人）和時尚零售業（77人）。這些財富縮水者來自51個國家，其中美國受影響最大，有186位億萬富翁（以及曾經的億萬富翁），其次是印度（109人）和中國（91人）。

根據數據截至12月22日的名單，今年財富大縮水的知名富豪，還包括全美最大的事故車拍賣公司和最大的事故報廢車連鎖站Copart的創辦人兼執行長Willis Johnson、U-Haul執行長E. Joe Shoen、Klaviyo創辦人Andrew Bialecki、Thomas Hagen & family、Atlassian共同創辦人Scott Farquhar、數位廣告公司The Trade Desk創辦人Jeff T. Green、房地產開發商Vista Land & Lifescape董事長Manuel Villar等。

此外從軟體公司轉型囤幣大戶的Strategy（原名為策略MicroStrategy）創辦人塞勒（Michael Saylor），其淨值比去年底減少24億美元（約新台幣753億元）至52億美元（約新台幣1632億元）。Strategy股價過去兩年隨著比特幣暴漲而翻倍，但今年也因為比特幣大跌而暴跌了45%，當然也就影響到塞勒的淨值。

金融投資研究公司晨星（Morningstar）創辦人曼修托（Joe Mansueto），今年淨值也縮水了17億美元（約新台幣533億元）至53億美元（約新台幣1663億元），在對生成式AI的疑慮下，晨星和許多資訊服務股一樣，過去半年股價大跌近35%。他也私下資助了6.5億美元（約新台幣204億元），為旗下美國職業足球隊芝加哥火焰興建球場。

已故台灣石化業元老趙廷箴的3名子女，分別持有其創立的美國石化和塑膠大廠華美集團（Westlake Corporation）約25%股份。報導指出，華美集團由趙廷箴於1986年創立。

但今年在獲利疲軟和全球營建及工業需求放緩下，股價大跌35%，也導致他們淨值比1年前合計縮水約38億美元（約新台幣1193億元）。

