住日本飯店千萬要注意！清潔人員點名「最不該做的3件事」

歷經一整天的行程回到飯店，是放鬆身心的珍貴時刻。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕歷經一整天的行程回到飯店，是放鬆身心的珍貴時刻，不過有一些基本規範與禮儀仍是相當重要。日本有清潔業者近期透過官方社群，揭露一些讓員工忍不住「崩潰喊停」的誇張行為，其中「用快煮壺煮泡麵」成為最讓清潔人員最困擾的事情，有清潔人員更語帶無奈地懇求：「拜託真的不要再這樣做了。」背後原因在於很難清理，容易殘留氣味。

日媒《Hint-Pot》報導，日本一家從事飯店住宿設施清理業務的「CLOVER 株式會社」，近日以「清潔人員最困擾的3件事」為題，在社群發布影片，分享清掃人員在日常工作中經常遇到的3大困擾。其中，最讓現場人員感到震驚的，竟是「用快煮壺煮泡麵」的行為。

有清潔人員直言：「這真的讓我嚇一跳！」、「你知道那個要洗有多麻煩嗎？」並語帶無奈地懇求：「拜託真的不要再這樣做了。」

報導指出，在飯店客房內附設的快煮壺，本來是用來燒開水的，通常供旅客泡茶或沖咖啡使用；然而，似乎有部分旅客會直接把泡麵丟到壺內煮。但由於快煮壺內部構造相對複雜，一旦麵屑或湯汁油脂附著在內壁角落，往往很難透過一般清洗方式徹底去除；此外，也容易殘留氣味，可能會影響下一位客人的體驗，有鑑於飯店備品是屬於多人共用設施，報導呼籲，使用時應顧及後續旅客的感受，避免將物品用於原本用途以外的方式。

影片中也提到其他2項讓清潔人員相當困擾的行為，包括「在房間各處亂丟垃圾」，以及「弄髒床單或棉被卻未主動告知」。

在影片留言區，不少網友留言表示感同身受，例如：「可以理解，用快煮壺煮泡麵，味道真的很難清掉」，也有人直指問題核心：「禮貌真的很重要，不是付了錢就什麼都能做」、「再怎麼付費，房間也不是自己的家」。

