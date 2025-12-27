美股收盤》台積電ADR勁揚1.35％！華爾街股市週線上漲

週五美股漲跌互現，道瓊、標普500和那斯達克指數小跌，費城半導體指數上漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街股市在耶誕節後交易清淡，週五主要指數小幅收跌，結束了先前連續5個交易日的上漲，但週線均為上漲。週五道瓊工業指數下跌20.19點，跌幅0.04%，那斯達克指數下跌0.09%，標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數小漲0.05%，台積電ADR勁揚1.35%，收在302.84美元。

綜合外媒報導，市場密切注意被稱為「耶誕行情」的季節性現象，意即標普500指數在今年最後5個交易日和新年前2個交易日上漲，這段期間從本週三開始，並將持續到1月5日，這樣的行情也預示著2026年股市表現良好。

2025動盪的一年只剩下3個交易日，主要股指正朝著歷史新高發動。關稅波動、地緣政治緊張局勢及人工智慧相關股票的快速增長，讓投資人經歷了一段顛簸的過程，但三大股指均有望實現兩位數百分比的漲幅。

AI晶片大廠輝達同意以200億美元（約新台幣6300億）現金收購高效能人工智慧加速晶片設計商Groq，輝達執行長黃仁勳表示，協議將讓輝達獲得Groq的知識產權許可，但並沒有收購Groq這家公司，輝達週五上漲了1%。其他大型股特斯拉下跌2.10%，蘋果跌0.15%，微軟跌0.06%，Meta跌0.64%，Alphabet跌0.22%，亞馬遜上漲0.16%。

道瓊指數下跌20.19點或0.04%，收48710.97點。

那斯達克指數下跌20.21點或0.09%，收23593.1點。

S&P 500指數下跌2.11點，或0.03%，收6929.94點。

費城半導體指數上漲3.27點，或0.05%，收7207.64點。

