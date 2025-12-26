創25年最大紀錄! 股價暴跌30％ 甲骨文成AI泡沫恐慌代表

甲骨文本季股價已重挫30%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕本季以來，甲骨文股價已重挫30%，隨著今年結束進入倒數計時，甲骨文的股價料將創2001年網路泡沫破裂以來最大跌幅紀錄，可以說，甲骨文已成為人工智慧（AI）泡沫疑慮最典型的代表。

美國財經媒體CNBC報導，投資人對於甲骨文能否為ChatGPT營運商OpenAI，開放更多伺服器農場（server farm，或稱伺服器叢集）感到質疑。9月間，OpenAI與甲骨文達成協議，未來5年將斥資3000億美元向甲骨文採購算力。

請繼續往下閱讀...

本月初，甲骨文公布的季度營收與現金流皆低於預期。在該財報上，新任財務長柯林（Doug Kehring）表示，2026財政年度的資本支出將達500億美元，高出9月計畫的43%，並較1年前翻漲1倍。此外，除了建置資料中心外，甲骨文還計畫斥資2480億美元用於租賃設備，以提升雲端容量。

對此，甲骨文必須大幅舉債。9月間，甲骨文發行180億美元債券，創下科技業有史以來規模最大的債券發行之一，儘管柯林承諾，將維持甲骨文的債信投資評級，但一些投資人抱持疑慮，推升甲骨文信用違約交換（CDS）價格。

DA Davidson分析師本月報告說，「考量甲骨文已勉強維持投資評級，我們擔心在沒有重組其與OpenAI的合約下，甲骨文履行這些義務的能力」。

雅虎財經也指出，甲骨文股價的暴漲暴跌，已成為科技股核心矛盾的象徵：投資人無法確定AI究竟是千載難逢的機遇，還是迫在眉睫的風險。

報導說，投資人越來越擔憂科技公司不斷舉債投入AI領域，這些投入的回報至今仍備受爭議。而甲骨文則是相關債務疑慮的核心。彭博數據顯示，甲骨文今年發行的債券規模達近260億美元，其CDS利差顯著擴大，本月其5年期違約保險成本達2009年以來最高水準。

甲骨文投資人兼科技分析師強生（Cory Johnson）說，「甲骨文已成為AI泡沫恐慌的典型代表」。

甲骨文最新財報顯示，這家科技公司的總負債較2024年增加40%至1240億美元，其現金流出也從27億美元攀升至100億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法