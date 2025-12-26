時薪1097元起跳！這「15種工作」能在家上班還超高薪

《FinanceBuzz》列出15個能在家工作的職位，時薪至少35美元。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《FinanceBuzz》，近年來，「在家工作」的職缺正逐漸成為求職市場的稀有選項，人人都想要，卻越來越難找。不過，若你希望擺脫月光族生活，其實市場上仍存在不少高薪、全遠端的工作選項，報導指出，以下15種可遠端的工作、時薪至少可達35美元（約新台幣1097元）。

1.軟體開發人員：時薪中位數63.20美元（約新台幣1982元），負責設計與測試軟體應用程式，通常需具備學士學位與程式語言能力，是穩定高薪的代表職缺。

2.會計師：時薪中位數39.27美元（約新台幣1231元），負責公司帳務核對、審計與報稅作業，多數工作可透過電腦完成，適合遠端工作型態，通常需學士學位與專業證照。

3.專案經理：時薪中位數48.44美元（約新台幣1519元），負責管理專案預算、進度與人力配置，橫跨科技、建築與醫療等產業，通常需商管或專案管理背景。

4.行銷經理：時薪中位數76.76美元（約新台幣2407元），負責制定與執行企業行銷策略，管理預算與品牌曝光，通常需行銷或商業相關學位，進階學歷有助升遷。

5.資安分析師：時薪中位數60.05美元（約新台幣1883元），擔任「白帽駭客」角色，提前找出系統漏洞防範網路攻擊，需具備資工背景與相關資安證照。

6.電腦網路架構師：時薪中位數62.69美元（約新台幣1966元），負責設計與建構企業資料與通訊網路，通常需學士學位並具備網路管理相關經驗。

7.UX使用者體驗設計師：時薪中位數45.85美元（約新台幣1438元），負責產品、App或網站的介面與操作體驗設計，學歷要求相對彈性，重視實務作品。

8.保險核保員：時薪中位數38.40美元（約新台幣1204元），負責審核保險申請與評估風險，多數需學士學位，但具備實務經驗者亦有機會入行。

9.技術手冊撰稿人：時薪中位數44.07美元（約新台幣1382元），負責撰寫操作手冊與技術說明文件，部分職缺不強制要求學位，重視寫作能力與作品集。

10.人力資源專員：時薪中位數35.05美元（約新台幣1099元），負責招募、面試、員工福利與內部溝通協調，通常需學士學位。

11.業務經理：時薪中位數66.38美元（約新台幣2080元），負責產品或服務銷售與業務策略制定，學歷非絕對門檻，實戰經驗與業績表現更關鍵。

12.精算師：時薪中位數60.47美元（約新台幣1896元），透過數據分析評估風險與財務影響，需具備學士學位並通過專業精算考試。。

13.軟體品質保證工程師（QA）：時薪中位數63.20美元（約新台幣1982元），負責測試與除錯軟體，確保系統穩定運作，通常需資工或相關背景。

14.理財顧問：時薪中位數49.11美元（約新台幣1540元），協助客戶規劃投資、退休與財務配置，需具備學位及相關金融證照。

15.精神科醫師：時薪中位數115美元（約新台幣3606元），負責診斷與治療心理疾病，部分可透過遠距醫療在家工作，需完成醫學院與住院醫師訓練。

