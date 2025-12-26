亞翔： 評估進軍美國市場 以新加坡為打造國際人才基地

無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）今召開法說會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）今召開法說會，總經理蔣曉麟指出，集團整體策略以新加坡為基地，結合新加坡的國際人才與中國豐富的工程人才，為進軍國際市場做準備，過去三年加大新加坡的人力投入，希望利用其國際化優勢吸引人才，作為海外市場擴張策略。客戶有詢問到美國設點的問題，公司正評估進入美國市場可行性，目前仍在積極評估階段，尚未有定論，因進入新市場需審慎、全面了解當地法規、稅務、人力與資源，不能僅因單一工程機會而進入。過去歷史經驗顯示，不熟悉當地情況，例如有同業進進軍印度卻因各省稅制差異大導致巨大虧損。

就訂單交付與資源瓶頸，亞翔指出，晶圓廠等半導體客戶需求強勁，終端需求驅動下，市場需求已超過可承擔範圍。目前最大瓶頸在「工程管理人才」短缺，設備、材料價格波動及資金都不是問題，但若工程人才充足，公司可承接更多訂單，估計依規定量還可承攬4、5百億元工程量，但台灣少子化與理工人才偏好電子業而面臨缺工，新加坡因開放外勞，人力相對不缺。

策略上，亞翔希望在台灣與新加坡擴大招募人力，台灣有開辦東南亞專班，吸引海外學生留台工作，培養未來工程主力，期望亞翔員工人數每年至少成長10%以上，但招募困難，難以突破。

