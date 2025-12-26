藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

水電工等藍領工作正吸引許多美國人投入。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，美國出現「藍領富翁」現象，從事體力活的勞工薪資正在攀升。美國一名加州大學柏克萊分校畢業生，踏入職場後從事會計工作，在職期間與老闆合不來，在朋友引薦下，踏入水電工行業，月薪來到190萬日圓（約台幣38萬），是會計工作的3倍。

朝日電視台報導，新的美國夢正浮上檯面，這股熱潮聚焦藍領階級，因勞動力短缺導致高需求，讓許多從事建築、能源、運輸和製造業藍領勞工的收入大幅攀升，不少人因而晉升「藍領富豪」。

請繼續往下閱讀...

報導說，「藍領富豪」這個詞在美國媒體上頻頻出現，並引起廣泛關注。這些高收入的藍領工人有電梯和自動電扶梯技師，其年薪中位數約為1660萬日圓（約台幣332萬）；供電系統線路安裝和維修人員的年薪中位數約為1440萬日圓（288萬），這一數字大約是所有職業平均收入的兩倍。

1名頂大畢業生也因轉職當水電工，薪水爆增。報導提及，加州居民Chong Mai畢業於著名的加州大學柏克萊分校，畢業後在一家公司擔任會計，在職期間和老闆關係不睦。一位朋友向他介紹水電工這個職業，認為他可以充分發揮自己的數理優勢。他在培訓中心訓練後，驚訝發現即使是零基礎的新手水電工，收入也比會計高。

剛開始當水電工的時候，Mai很擔心自己能不能勝任，正式上工後，他發現這份體力活很辛苦，頭三個月手上每天都磨出水泡。不過薪水很不錯，當了水電工之後，時薪漲到大約1.2萬日圓（約台幣2400元）。換算一下，每個月能賺約190萬日圓，這是當會計時收入的3倍。

自從轉行當水電工後，他的生活步調反而更輕鬆。每天早上6點到下午2點半上工，剩下的時間則和妻子散步、與朋友吃飯等等。反觀以前在會計部門工作時，上班時間則是從早上9點到晚上7點。

他說，在會計工作期間培養的談判技巧和數字知識仍然非常有用，而且很享受動腦筋、親手創造的過程。他強調，目前每個人都認為，AI可以代替人思考，但它不能代替人工作，「體力勞動的時代又回來了，我非常幸運能擁有這份工作和這份事業。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法