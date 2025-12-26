還不承認被短影音洗腦？調查揭：台灣民眾使用率已超越社群媒體

短影音以演算法推薦為核心，內容多由陌生創作者產出，使用者多半處於被動接收狀態，一旦滑動便不斷湧現。（AI製作圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布的2025年度《台灣網路報告》調查結果顯示，「短影音」已深度融入台灣民眾的日常生活，不僅成為重要的資訊與娛樂來源，也逐漸浮現時間失控與過度使用等潛在風險。

調查指出，過去三個月內，有高達78.46%的台灣民眾曾透過TikTok、Instagram Reels、Facebook 連續短片，或YouTube Shorts等平台觀看短影音內容，其中將近六成（58.04%）的民眾幾乎「每天」都會接觸短影音。進一步細分觀看頻率，「一天數次」的使用者比例最高，達49.98%，「一天一次」則為 8.06%，顯示短影音已成為多數人高度頻繁的日常行為。

另一方面，仍有21.54%的民眾未曾觀看短影音，其中10.04%為近三個月內有上網但「從未觀看短影音」的族群，另有11.25%則屬於未上網者。整體來看，短影音已是台灣多數民眾資訊消費結構中的重要一環。

進一步分析短影音使用者的人口結構，調查顯示，在性別方面，男性（79.06%）與女性（77.89%）的觀看比例差距並不顯著，顯示短影音已是跨性別的普遍現象。

年齡則呈現明顯差異，短影音觀看率與年齡呈反比，年紀愈輕，使用率愈高，且各年齡層差距在統計上達顯著水準，18至29歲族群的觀看率高達96.73%，30至39歲也達93.86%。

教育程度方面，短影音觀看率與教育程度呈正相關，研究所學歷者的觀看率最高，達94.86%，其次為大學學歷者（91.75%），而小學及以下學歷族群的觀看率最低，僅26.68%。居住地區同樣存在差異，其中 北北基地區觀看率最高（82.53%），桃竹苗地區亦超過八成（81.71%）。

除了使用普及度，調查也關注短影音的問題性使用情況。結果顯示，當被問及「觀看短影音是否經常超過原本預期時間」時，有56.09%的短影音使用者表示認同，其中「同意」者占36.39%，「非常同意」為19.71%；相對地，42.40%的使用者並不認同此說法。

此外，56.38%的使用者坦言，經常在「不自覺的情況下」就開始滑短影音，顯示短影音使用已對過半族群形成某種自動化習慣，不需刻意思考便會開啟，這樣的行為模式也可能進一步加劇時間管理的困難。

進一步詢問短影音是否影響日常生活，有62.27%的使用者認為自己不會因此耽誤其他事情，但仍有36.22%的民眾坦言，確實曾因觀看短影音而影響原本應完成的事務。這些數據具體描繪出，使用者在享受短影音帶來的即時快樂時，正同時付出「時間失控」與「無意識成癮」的隱性代價。

對此，國立陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振表示，短影音是今年首次納入《台灣網路報告》的調查項目，結果令人驚訝。短影音78.46%的使用率已經超越社群媒體的76.86%，成為台灣民眾最普遍的數位內容消費形式，他表示，這代表短影音在極短時間內，從新興現象快速轉變為全民日常，其影響力不容忽視。

台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳則提醒，短影音本身並非好壞之分，而是一種媒體格式，但不同格式對身心的影響並不相同。

她指出，近年「微短劇」現象逐漸擴散，每集僅一到三分鐘的設計，會進一步加深使用者的沉浸感與連續觀看行為。她強調，平台仰賴這樣的機制賺取廣告收益，不會主動改變，但平台與公部門有責任讓民眾理解，長時間沉溺可能影響注意力與認知能力，數位內容消費難以避免，關鍵在於讓民眾知道何時該停下來。

TWNIC的調查顯示，短影音已成為台灣數位生活中不可忽視的核心元素，尤其在演算法推薦與自動播放機制持續強化的情況下，如何在享受娛樂與資訊便利的同時，維持時間自主與心理健康，已成為數位時代重要課題。

