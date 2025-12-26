日本八大車商11月全球產量衰退6.4％ 本田創同期新低

本田汽車11月產量較去年同期大減33.7％。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《共同社》26日報導，日本八大車商11月全球產量25日公布完畢。本田（HONDA）受中資半導體企業掌控權混亂，導致車用半導體供應短缺影響，產量較去年同期大減33.7％，為21萬8927輛，創下2001年有統計數據以來的11月單月新低。八大車商合計產量為198萬5727輛，較去年同期下滑6.4％，包含本田在內的5家產量減少。

據報導，本田的墨西哥工廠停產，美國和加拿大工廠也實施減產。豐田（TOYOTA）汽車因在中國和日本產量下滑，較去年同期減少5.5％至82萬1723輛。在日本國內減產明顯的日產（NISSAN）汽車減少5.5％至25萬7008輛。

速霸陸（SUBARU）的日本國內工廠部分生產線因施工暫停生產，產量減少20.4％至6萬6168輛。受川普政府關稅政策影響，在墨西哥壓低對美車輛生產的馬自達（MAZDA）減少5.2％至9萬5232輛。

另一方面，排名第二的鈴木（SUZUKI）受益於印度市場表現強勁，產量增長14.1％，達到30萬7772輛，創11月單月新高。大發工業（Daihatsu）增長16％，三菱（MITSUBISHI）汽車增長2.8％。

八大車商日本國內產量為64萬9096輛，減少7.9％。全球銷量為206萬8388輛，減少3.4％。

