台積電值得買進並長期持有 關鍵1理由外媒全說了

《The Motley Fool》分析師點出買入台積電股票並長期持有的理由。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《Motley Fool》分析師Stefon Walter指出，很少有公司能像台積電（TSMC）一樣，擁有如此強大的市場主導地位。看看家中四周，幾乎一定能找到智慧型手機、電視、筆電、遊戲主機等，這些產品有一個共同點，它們都仰賴半導體晶片才能正常運作，如果再深入探究會發現，這些晶片很可能都是由台積電所生產。分析師指出，「台積電是全球無可爭議的晶片製造龍頭」，這正是自己不斷加碼、並打算長期持有這檔股票的原因。

分析師提及，幾乎所有實體科技產品，都從台積電開始。台積電採用「晶圓代工」模式運作，它不自行設計或銷售通用晶片，而是依照客戶需求，專門替其他公司代工製造晶片。舉例來說，蘋果自行設計iPhone所需的晶片，輝達（NVIDIA）設計GPU晶片，亞馬遜則為自家雲端伺服器設計專用晶片，而在這些情況下，往往都是台積電負責把設計藍圖變成實體晶片。

請繼續往下閱讀...

要達到台積電這種精準度、穩定性與一致性的晶片製造水準，即便對全球最先進的科技公司而言，也極其困難。這需要動輒數百億美元的投資、大量高度專業的工程師，以及世界級的先進製程工廠。正因如此，多數公司寧可把製造交給台積電，也不願自行投入巨額資本打造效率較低的產線。

台積電幾乎壟斷AI晶片製造。在智慧型手機與電腦晶片的代工市場，台積電早已握有壓倒性市占率；而在AI晶片製造領域，台積電更幾乎是「唯一選擇」，市占率高達90%以上。隨著大型科技公司，尤其是雲端巨頭持續加碼AI基礎建設投資，台積電自然成為最大受益者。它或許不會直接供應資料中心內的整套系統，但那些系統賴以運作的關鍵晶片，幾乎都來自台積電。

這樣的高度依賴，也反映在台積電的財務表現上。第三季中，包含AI晶片在內的高效能運算（HPC）業務，貢獻了台積電331億美元營收中的57%。更值得注意的是，台積電的技術領先地位帶來強大的「定價權」，進一步推升獲利能力。第三季毛利率從57.8%提升至59.5%，營業利益率也從47.5%升至50.6%。

即便AI晶片近年對台積電業績助益巨大，公司本身也並未過度依賴單一應用領域，AI只是錦上添花。台積電在幾乎所有主要科技公司的晶片製造中都占據關鍵位置，這樣的產業護城河，正是分析師願意長期、甚至「永久持有」這檔股票的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法