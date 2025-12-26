空姐墊底！男性最想娶10大女性職業揭曉 第1名竟是「它」

空姐墊底！男性最想娶10大女性職業揭曉，第1名是護士。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在當代婚姻市場中，「雙薪」已是常態，然而，那些女性職業是男性最想娶呢？調查顯示，在婚友市場中，男性最想娶的10大女性職業，護士以高薪、白領、可在全國各地工作等優勢榮登榜首，至於空姐則墊底。

日媒《LASISA》報導，令和時代男性最想娶的10大「女性職業」揭曉，在眾多光鮮亮麗的職業以及與家常烹飪技能直接相關的職業中，前3名主要與「資質」和「生活方式」直接相關的專業人士佔據。

在雙薪家庭盛行的時代，護士則榮登榜首，這一職業備受歡迎，因為它“高薪、低加班、白領工作”，而且“資質優秀，可以在全國各地工作”。諸如「我們似乎可以進行有意義的對話」和「我可以信任他們管理我的健康」之類的實用評價，也使護士這一角色贏得了讚譽，因為它既是可靠的伴侶，又能在經濟上支持家庭，在健康方面也給予支持。

排名第2的是“藥劑師”，代表擁有科學背景的智慧女性。

第3名則是“育兒工作者”，象徵善良和母愛，該職業能夠真實地展現未來家庭的景象，因此獲得了壓倒性的支持，評論中不乏“充滿愛意的畫面太棒了”和“家裡有專業的育兒人員讓人感到安心”之類的評價。

至於第4名至10名，依序是營養師/註冊營養師、醫生、牙科保健員、廚師、教師、播音和空服員。

報導指出，這些女性兼具善良、堅強和經濟實力，可以說是令和時代男性夢寐以求的「理想伴侶」。她們在家庭和社會中持續展現的卓越才能，必將象徵未來婚姻的新型模式。

